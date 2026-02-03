Caso Epstein, i Clinton testimonieranno alla Camera Usa

Per mesi, i Clinton avevano insistito sul fatto che non avrebbero ottemperato alle citazioni a comparire del deputato Comer, repubblicano presidente della commissione, che avevano definito "invalide e legalmente inapplicabili". I due lo avevano accusato di far parte di un piano volto a prenderli di mira come avversari politici del presidente Trump e avevano promesso di combatterlo sulla questione per tutto il tempo necessario.