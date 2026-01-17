L'ex principe Andrea dice addio al Royal Lodge, pronto il trasloco nella fattoria abbandonata

La scadenza è fissata al 25 gennaio 2026: nuova vita a Marsh Farm, senza Sarah Ferguson
© Ansa
I cancelli del Royal Lodge si aprono e si chiudono al passaggio dei furgoni dei traslochi: è il segnale più concreto di un capitolo che si chiude. Il principe Andrea è pronto a lasciare la storica residenza di Windsor, dove ha vissuto per oltre vent'anni, per trasferirsi in una dimora ben più discreta e lontana dai riflettori. Un trasloco che ha il sapore della fine di un'era, personale e pubblica.
Dopo la revoca dei titoli e il passo indietro definitivo dalla vita reale, l'ex duca di York dovrà abbandonare il Royal Lodge entro il 25 gennaio 2026. Negli ultimi giorni i movimenti intorno alla tenuta sono diventati sempre più evidenti, mentre a Marsh Farm, nella tenuta reale di Sandringham, sono iniziati lavori urgenti: nuove recinzioni, sistemi di illuminazione e misure di sicurezza per rendere abitabile una proprietà rimasta a lungo in stato di abbandono.
La nuova destinazione di Andrea è infatti un'ex fattoria isolata, immersa nella campagna del Norfolk, non lontano da una chiesa e dall'ex stazione ferroviaria di Wolferton. La proprietà comprende una casa principale con sale di ricevimento, cucina e diverse dependance, ma necessita di interventi importanti. I lavori, secondo le indiscrezioni, proseguiranno almeno fino a Pasqua, costringendo Andrea a un trasferimento temporaneo in una sistemazione più piccola sempre all’interno delle proprietà del fratello, re Carlo III, che finanzierà privatamente la nuova residenza.
Sarah Ferguson non vivrà con lui. Dopo anni trascorsi fianco a fianco, anche nei momenti più difficili, l'ex duchessa di York avrebbe deciso di prendere una strada diversa. Non si trasferirà a Marsh Farm né andrà a vivere con la figlia maggiore Beatrice nelle Cotswolds. Tra le ipotesi, un soggiorno in Portogallo, dove vive la principessa Eugenie, in attesa di una soluzione definitiva.
Intanto, chi è vicino all'ex principe lo descrive sempre più isolato, distante dalle notizie e dal clamore mediatico che ha segnato il suo declino. Dopo la perdita dei titoli e l'uscita definitiva dalla scena pubblica nell’ottobre 2025, Andrea avrebbe scelto di chiudersi in una sorta di bolla, mentre anche Sarah ha visto ridimensionarsi drasticamente il proprio ruolo pubblico.