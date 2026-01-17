L'ex principe Andrea dice addio al Royal Lodge, pronto il trasloco nella fattoria abbandonata

I cancelli del Royal Lodge si aprono e si chiudono al passaggio dei furgoni dei traslochi: è il segnale più concreto di un capitolo che si chiude. Il principe Andrea è pronto a lasciare la storica residenza di Windsor, dove ha vissuto per oltre vent'anni, per trasferirsi in una dimora ben più discreta e lontana dai riflettori. Un trasloco che ha il sapore della fine di un'era, personale e pubblica.