Liza Ravenscroft arriva da Edelman, una delle più grandi agenzie di comunicazione al mondo, dove ha affinato le sue capacità nella gestione delle crisi più complesse. A credere fermamente in lei è stato Julian Payne, CEO dell'agenzia ed ex assistente senior di re Carlo e della regina Camilla, che ne ha apprezzato rigore, discrezione e lucidità strategica, al punto da raccomandarla direttamente ai vertici della famiglia reale.