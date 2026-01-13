Re Carlo apre le porte di una delle sue dimore per nozze a cinque stelle

A rendere l'esperienza ancora più esclusiva sarà il banchetto. Il catering sarà affidato agli chef reali, con menù personalizzati e costruiti insieme agli sposi. La filosofia è quella cara a Carlo: ingredienti biologici, stagionali e, quando possibile, provenienti dalle altre tenute reali. Un'anticipazione di questo stile è già visibile nelle cene a tema settecentesco offerte oggi a Dumfries House, dove gli ospiti vengono accolti come a corte, serviti da maggiordomi e immersi in un’atmosfera che sembra sospesa nel tempo.