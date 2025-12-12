Re Carlo: "Le mie cure contro il cancro nel nuovo anno saranno ridotte"

Re Carlo ha dichiarato in un discorso televisivo andato in onda su Channel 4 che, grazie alla diagnosi precoce, le sue cure contro il cancro "potranno essere ridotte" nel nuovo anno. Il sovrano britannico ha sottolineato che la "buona notizia" è arrivata "grazie alla diagnosi precoce, all'intervento efficace e al rispetto delle prescrizioni dei medici". Il discorso è stato registrato due settimane fa per la campagna di raccolta fondi in favore della ricerca e della prevenzione contro i tumori che Carlo III patrocina. Questo traguardo è sia una benedizione personale che una testimonianza degli straordinari progressi compiuti nella cura del cancro", ha concluso Carlo: "Una diagnosi precoce salva la vita".