Sarebbe stata Kate Middleton a occuparsi della scelta degli arredi. L’esperto di interni Benji Lewis, intervistato dal Daily Mail, ha spiegato che la coppia avrebbe scelto un mood "elegante e discreto". Ha poi aggiunto: "Per quanto riguarda gli interni, abbiamo optato decisamente per uno stile inglese, elegante e signorile, da grande casa di campagna; le stanze sono probabilmente ariose e spaziose, e i soffitti sono alti e alti, con splendide finestre alte, che permettono alla luce naturale di inondare gli spazi. Le lastre in plexiglass sulle porte hanno l'ingegnoso scopo di impedire alle dita sporche di macchiare la vernice immacolata... Hanno sapientemente trovato un equilibrio raffinato tra la calma e un tocco leggermente contemporaneo, mescolando toni neutri come l'avorio e il tortora".