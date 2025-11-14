Logo Tgcom24
People
Il trasloco a inizio novembre

Il principe William nella Forest Lodge, il primo video nella casa nuova

Uno sguardo all’interno della dimora che ospita il figlio di Re Carlo con la famiglia

14 Nov 2025 - 10:18
© Tgcom24

© Tgcom24

Il principe William mostra per la prima volta Forest Lodge in un video social. Il figlio di Re Carlo ha finalmente regalato agli appassionati della royal family uno sguardo all’interno della sua nuova e prestigiosa dimora, in cui lui e Kate Middleton si sono trasferiti all’inizio del mese. La storica residenza georgiana, che vanta ben 328 anni di storia, dispone di otto camere da letto.

Un primo sguardo agli interni della nuova casa

  Il breve video realizzato per la Royal British Legion sarebbe stato girato proprio all’interno della Forest Lodge, permettendo di intravedere alcuni dettagli preziosi come un’imponente porta a doppia anta con finiture dorate, morbide tende rosse, una raffinata carta da parati blu e varie opere d’arte incorniciate che decorano le pareti.

La scelta degli arredi

 Sarebbe stata Kate Middleton a occuparsi della scelta degli arredi. L’esperto di interni Benji Lewis, intervistato dal Daily Mail, ha spiegato che la coppia avrebbe scelto un mood "elegante e discreto". Ha poi aggiunto: "Per quanto riguarda gli interni, abbiamo optato decisamente per uno stile inglese, elegante e signorile, da grande casa di campagna; le stanze sono probabilmente ariose e spaziose, e i soffitti sono alti e alti, con splendide finestre alte, che permettono alla luce naturale di inondare gli spazi. Le lastre in plexiglass sulle porte hanno l'ingegnoso scopo di impedire alle dita sporche di macchiare la vernice immacolata... Hanno sapientemente trovato un equilibrio raffinato tra la calma e un tocco leggermente contemporaneo, mescolando toni neutri come l'avorio e il tortora".

Il trasloco a inizio novembre

  Il principe William con Kate e i figli si trova a Forest Lodge solo da poche settimane. La nuova casa è circa il doppio della precedente. Oltre alle otto camere da letto, la residenza offre una sala da ballo, un campo da tennis e diversi cottage destinati alla sicurezza e ai domestici. Secondo il Daily Mail, "Questa è una soluzione a lungo termine e la loro intenzione è di rimanere a Forest Lodge una volta che lui diventerà re". Questo significa che William e Kate non avrebbero intenzione di trasferirsi a Buckingham Palace nemmeno quando saliranno al trono.

L’addio all’Adelaide Cottage: un luogo legato a ricordi difficili

  La decisione di lasciare l’Adelaide Cottage non è stata casuale. La vecchia residenza è infatti legata a momenti dolorosi per la famiglia reale. Nell’estate del 2022, proprio mentre i figli avevano appena iniziato la nuova scuola, la famiglia è stata colpita dalla morte della regina Elisabetta. Le difficoltà sono poi proseguite nei primi mesi del 2024, quando è arrivata la diagnosi di cancro per Kate Middleton, seguita poco dopo da quella di Re Carlo. La principessa ha annunciato nel gennaio 2025 di essere in remissione, mentre il sovrano britannico sta ancora proseguendo le cure.

Kate Middleton, look casual e unghie naturali: la bellezza della normalità

1 di 8
© IPA | La principessa Kate Middleton e il principe William in Irlanda del Nord, durante la loro visita presso un'azienda agricola 
