Il principe William litiga con lo chef sul menù vegano

Fonti ufficiali assicurano che il cambio di chef per la cena dell’Earthshot Prize non avrebbe nulla a che fare con il “caso pirarucu”. E che il Principe William, in realtà, non avrebbe avuto alcun ruolo diretto nelle decisioni sul menù. Ma dal Brasile arrivano voci ben diverse: pare che il botta e risposta tra il team reale e Jennings abbia davvero creato un piccolo terremoto diplomatico tra Londra e Rio.