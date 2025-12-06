Gran Bretagna, crumble e crema pasticcera contro i Gioielli della Corona: chiusa la Torre di Londra

Quattro attivisti di "Take Back Power" finiscono in custodia dopo aver imbrattato la teca con dolci britannici
© Dal Web
Una mattinata di visite turistiche alla Torre di Londra si è trasformata in un episodio eclatante quando un gruppo di manifestanti ha preso di mira la teca che custodisce la Corona Imperiale. Due attivisti hanno estratto da un sacchetto un grande vassoio di crumble e una vaschetta di crema pasticcera, scagliandoli contro il vetro di protezione. Le immagini dell'accaduto mostrano chiaramente il gesto coordinato: il crumble lanciato con forza, seguito dalla colata di crema, in un'azione tanto scenografica quanto simbolica.
Le forze dell'ordine, intervenute in collaborazione con la sicurezza interna della Torre e con la polizia della City di Londra, hanno fermato quattro persone. Gli arrestati sono stati posti in custodia cautelare mentre la zona veniva immediatamente isolata per consentire gli accertamenti. Se il complesso monumentale è rimasto aperto, la Jewel House - il cuore espositivo dei Gioielli della Corona - è stata temporaneamente chiusa al pubblico.
L'oggetto preso di mira dagli attivisti non è un manufatto qualsiasi. La Corona Imperiale, realizzata nel 1937 per l'incoronazione di re Giorgio VI, è un concentrato di storia e opulenza: una struttura in oro e argento costellata da 2.868 diamanti, 269 perle, 17 zaffiri e 11 smeraldi. Alcune delle pietre sono esse stesse leggende, come lo Zaffiro Stuart o il celebre Rubino del Principe Nero.
Ancora oggi utilizzata nei principali eventi istituzionali, compresa l'apertura annuale del Parlamento, la Corona Imperiale rappresenta il cuore della collezione dei Gioielli della Corona, tesoro inestimabile che custodisce la memoria della monarchia britannica. L'attacco alla teca non ha provocato danni all'oggetto, ma ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del patrimonio reale.
I quattro fermati appartengono al gruppo Take Back Power, un movimento che chiede l'istituzione di un'assemblea permanente dei cittadini e una tassazione più incisiva sui grandi patrimoni. Per la loro protesta, hanno scelto due alimenti iconici dei dessert britannici - crumble e crema pasticcera - trasformandoli in strumenti di contestazione contro il potere monarchico e, in particolare, contro la corona indossata da re Carlo III durante l'incoronazione del 2023.
Dopo il lancio dei dolci, i manifestanti hanno esposto un cartello che recitava: "La democrazia è crollata. Tassate i ricchi". L'intervento di un dipendente della Torre, che ha rapidamente chiesto rinforzi via radio, ha permesso il fermo dei responsabili prima che potessero proseguire nella protesta. Le autorità britanniche hanno confermato che le indagini sono in corso e che la sezione interessata resterà chiusa fino al completamento dei rilievi.