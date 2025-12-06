Gran Bretagna, crumble e crema pasticcera contro i Gioielli della Corona: chiusa la Torre di Londra

L'oggetto preso di mira dagli attivisti non è un manufatto qualsiasi. La Corona Imperiale, realizzata nel 1937 per l'incoronazione di re Giorgio VI, è un concentrato di storia e opulenza: una struttura in oro e argento costellata da 2.868 diamanti, 269 perle, 17 zaffiri e 11 smeraldi. Alcune delle pietre sono esse stesse leggende, come lo Zaffiro Stuart o il celebre Rubino del Principe Nero.