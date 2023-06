Monet, due ambientaliste imbrattano di vernice rossa un quadro a Stoccolma

Due ambientaliste hanno imbrattato di vernice rossa il vetro che protegge un quadro di Claude Monet in un museo di Stoccolma, in Svezia.

Le attiviste hanno poi appoggiato sopra le mani per lasciare la loro impronta. Il blitz è stato messo in atto al Museo nazionale della capitale svedese, come ha reso noto la polizia locale. "Le donne, di età compresa tra 25 e 30 anni, sono state arrestate", hanno detto le forze dell'ordine. L'organizzazione Aterstall Vatmarker (Restore the Wetlands) ha rivendicato l'azione.