Clima, si cospargono di fango davanti al Senato: nuovo blitz di Ultima Generazione

Da Fontana di Trevi a Palazzo Madama. Gli ecoattivisti di Ultima Generazione protestano ancora, questa volta davanti al Senato della Repubblica cospargendosi di fango. "Ecco il fango per la Russa, ecco il fango dei morti in Emilia-Romagna", dichiara uno di loro mentre due ragazze si rovesciano del fango addosso dopo essersi spogliate. Le immagini del blitz andato in scena martedì 23 maggio, vengono mandate in onda durante la puntata di mercoledì 24 maggio a "Mattino Cinque".

A fermare gli attivisti ci hanno pensato le forze dell'ordine quando alcuni di loro hanno provato a imbrattare le mura di Palazzo Madama con degli estintori. "Stanno investendo sulla nostra morte - gridano le ecoattiviste completamente ricoperte di fango - lo abbiamo visto nelle Marche, in Emilia-Romagna, lo abbiamo visto a Ischia. Sempre di più, sempre di più. Fin dove ci dovremo spingere per ottenere attenzione? Ci stanno destinando a morte certa, ci stanno uccidendo", dichiara una di loro prima di essere allontanata dai carabinieri.