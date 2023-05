Roma, nuovo blitz degli ambientalisti: liquido nero nella fontana di Trevi

Ennesimo blitz degli ambientalisti, che hanno colpito di nuovo a Roma.

Circa dieci attivisti di Ultima generazione hanno gettato un liquido nero, carbone vegetale, nella Fontana di Trevi. Esponendo uno striscione per sostenere la campagna "Non paghiamo il fossile", i giovani ambientalisti sono entrati in piedi dentro la fontana urlando "Il nostro Paese sta morendo", tra gli insulti dei passanti e dei turisti. La polizia locale ha interrotto la manifestazione.