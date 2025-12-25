Natale reale, Carlo III guida la famiglia in chiesa prima del discorso al Paese

Un Natale all'insegna della tradizione, ma anche della riflessione personale. Re Carlo III ha guidato la famiglia reale verso la chiesa di St. Mary Magdalene, nella tenuta di Sandringham, poche ore prima del suo attesissimo discorso natalizio alla nazione e al Commonwealth, uno dei momenti più seguiti dell'anno nel Regno Unito. Il re, la regina Camilla, il principe e la principessa del Galles William e Kate, insieme ai loro figli George, Charlotte e Louis, hanno raggiunto a piedi la chiesa, rispettando una consuetudine che si rinnova ogni anno. La famiglia reale trascorre tradizionalmente il Natale a Sandringham, residenza privata del sovrano situata a circa 160 chilometri a nord di Londra.