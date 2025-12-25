Natale reale, Carlo III guida la famiglia in chiesa prima del discorso al Paese

Il re ha raggiunto a piedi la chiesa di St. Mary Magdalene con Camilla, William e Kate e i figli. Il tema centrale del messaggio sarà il pellegrinaggio
Un Natale all'insegna della tradizione, ma anche della riflessione personale. Re Carlo III ha guidato la famiglia reale verso la chiesa di St. Mary Magdalene, nella tenuta di Sandringham, poche ore prima del suo attesissimo discorso natalizio alla nazione e al Commonwealth, uno dei momenti più seguiti dell'anno nel Regno Unito. Il re, la regina Camilla, il principe e la principessa del Galles William e Kate, insieme ai loro figli George, Charlotte e Louis, hanno raggiunto a piedi la chiesa, rispettando una consuetudine che si rinnova ogni anno. La famiglia reale trascorre tradizionalmente il Natale a Sandringham, residenza privata del sovrano situata a circa 160 chilometri a nord di Londra.
Il messaggio natalizio del re è stato registrato a Westminster Abbey, uno dei luoghi simbolo della monarchia britannica, teatro di incoronazioni e matrimoni reali da oltre mille anni, che è anche meta di un pellegrinaggio annuale alla tomba di Edoardo il Confessore, sovrano canonizzato santo nel 1161. Proprio il pellegrinaggio dovrebbe essere il filo conduttore del discorso di quest'anno, un tema profondamente legato alla spiritualità e alla tradizione religiosa che da sempre caratterizzano il messaggio natalizio del monarca.
Il discorso di Natale del sovrano viene seguito da milioni di cittadini nel Regno Unito e nei 56 Paesi del Commonwealth, l'associazione volontaria di Stati legati storicamente alla Gran Bretagna. Si tratta di una delle rare occasioni in cui il re può esprimere liberamente le proprie riflessioni, senza il filtro o la guida del governo. I temi affrontati spaziano dall’attualità alle esperienze personali, sempre con un forte richiamo alla fede.
Quello di oggi è il quarto messaggio di Natale pronunciato da Carlo III da quando è salito al trono, dopo la morte della regina Elisabetta II nel settembre 2022. Nel discorso dello scorso anno, registrato nella Fitzrovia Chapel - ex cappella del Middlesex Hospital - il sovrano aveva reso omaggio agli operatori sanitari e ringraziato medici e infermieri per il supporto ricevuto durante la malattia.
Il discorso arriva a poche settimane da un'apparizione televisiva molto personale, in cui Carlo III ha annunciato che i medici gli hanno dato "buone notizie", permettendogli di ridurre il trattamento contro il cancro nel nuovo anno. Il sovrano, 77 anni, era stato diagnosticato con una forma di tumore - mai resa pubblica - all'inizio del 2024. Secondo Buckingham Palace, le cure sono ora entrate in una fase precauzionale e le condizioni del re continueranno a essere monitorate per garantire una ripresa stabile.