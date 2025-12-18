Perché Kate Middleton è la regina ideale (secondo i britannici)

È stato un anno particolarmente intenso e ricco per Catherine, iniziato con l'annuncio - il 14 gennaio - della remissione da una forma di cancro non ancora resa nota e proseguito con un ritorno graduale alla vita pubblica. Ha ripreso parte del suo lavoro di sensibilizzazione riguardo i temi della prima infanzia, prendendosi delle pause rigeneranti con i suoi figli - il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis -, tra cui una lunga estate per recuperare le forze e un trasferimento autunnale in una casa con otto camere da letto, Forest Lodge a Windsor, dove la famiglia intende rimanere anche dopo che William diventerà re. "È una persona che ha guardato in basso nell'abisso - spiega la storica reale Amanda Foreman a People -. Ha quella tempra d'acciaio, quel fascino straordinario e quel sorriso. È la combinazione della volontà di mostrare vulnerabilità, ma allo stesso tempo di non esserlo".