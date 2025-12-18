Logo Tgcom24
UN 2025 IMPEGNATIVO

Perché Kate Middleton è la regina ideale (secondo i britannici)

La principessa del Galles si avvia a chiudere un anno che ha visto il graduale recupero dal cancro e la riconquista del suo ruolo pubblico

18 Dic 2025 - 22:57
Londra, Together at Christmas 2025: Kate Middleton alla cerimonia nell'Abbazia di Westminster © IPA

Kate Middleton non è soltanto la futura sovrana. Per i sudditi britannici è molto di più: è la regina ideale. La principessa del Galles si avvia verso la fine di un anno che ha visto il suo graduale recupero dal cancro e la riconquista del suo ruolo. "Assomiglia alla nostra idea di futura regina", ha rivelato la biografa reale Catherine Mayer nel numero della rivista People di questa settimana.  

Per la principessa Kate un 2025 impegnativo

 È stato un anno particolarmente intenso e ricco per Catherine, iniziato con l'annuncio - il 14 gennaio - della remissione da una forma di cancro non ancora resa nota e proseguito con un ritorno graduale alla vita pubblica. Ha ripreso parte del suo lavoro di sensibilizzazione riguardo i temi della prima infanzia, prendendosi delle pause rigeneranti con i suoi figli - il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis -, tra cui una lunga estate per recuperare le forze e un trasferimento autunnale in una casa con otto camere da letto, Forest Lodge a Windsor, dove la famiglia intende rimanere anche dopo che William diventerà re. "È una persona che ha guardato in basso nell'abisso - spiega la storica reale Amanda Foreman a People -. Ha quella tempra d'acciaio, quel fascino straordinario e quel sorriso. È la combinazione della volontà di mostrare vulnerabilità, ma allo stesso tempo di non esserlo". 

Kate e William, il loro ruolo nelle visite di Stato

 L'ennesima riconferma del cosiddetto "effetto Kate" e della leadership espressa dalla royal couple si è avuta in occasione del banchetto di Stato a Windsor per il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e sua moglie, lo scorso 3 dicembre. Accanto a suo marito, Kate per quell'occasione ha scelto la tiara Oriental Circlet della regina Vittoria, risalente a 172 anni fa, la più grande e sfarzosa che abbia mai indossato. Questo genere di evento, il terzo dell'anno per i principi del Galles, entrambi 43enni, li ha posti in prima linea nelle relazioni con i leader mondiali in visita in Gran Bretagna, come avvenuto anche per il presidente Usa Donald Trump e la First lady Melania, a settembre.

Windsor, banchetto di Stato in onore del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier: i principi del Galles William e Catherine. Per Kate abito blu e tiara Oriental Circlet

La tiara di Kate dono d'amore di un principe (che non è William)

La tiara di Kate dono d'amore di un principe (che non è William)

"Kate effect": la principessa del Galles in diversi momenti dei suoi impegni pubblici

Effetto Kate Middleton: che cos’è e perché la principessa piace tanto

Da quanto stanno insieme Kate e William?

 Kate Middleton e il principe William stanno insieme da quasi 25 anni: si sono conosciuti all'università di St. Andrews nel 2001, fidanzati ufficialmente nel 2010 e sposati il 29 aprile 2011. Chi è vicino alla coppia afferma che sono diventati più uniti che mai. Nel corso del tempo, hanno mostrato inequivocabili cambiamenti nelle loro dinamiche: carezze delicate, sorrisi condivisi, mani appoggiate l'una sulla schiena dell'altro. "Quello che hanno passato negli ultimi anni è stato terribile - aggiunge Amanda Foreman -. Questo o allontana le coppie o, nel loro caso, le avvicina. Appiana i contrasti e permette loro di vedersi meglio". 

Kate Middleton regina del Natale: i suoi look più belli nel corso degli anni

1 di 16
© IPA | Londra, Together at Christmas 2025: Kate Middleton con i figli (nella foto, Louis e Charlotte), il Principe William e la sua famiglia al tradizionale concerto di Natale 
Tre look recenti di Kate Middleton che raccontano la sua evoluzione di stile

Kate Middleton ha una nuova stylist? Il segreto del suo cambio look

Londra, Kate Middleton in un abito pied de poule durante una visita ad Anna Freud, ente benefico per la salute mentale infantile

Kate Middleton rilancia lo stile bon ton: abito midi e pied de poule

kate
kate middleton
regina

