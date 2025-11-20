Effetto Kate Middleton: che cos’è e perché la principessa piace tanto

Da studentessa di Storia dell’arte a futura regina d’Inghilterra. Il suo nome è diventato sinonimo di eleganza e stile, anche da imitare. È, infatti, molto copiato il suo saper mescolare capi di stilisti più o meno famosi a pezzi più accessibili. La principessa del Galles è, inoltre, nota per la scelta di indossare e riproporre gli stessi abiti e accessori (come le borse e i fascinator) in diverse occasioni, a supporto della sostenibilità. Di Kate viene apprezzato poi l’aspetto curato ma sempre all’insegna della naturalezza: i lunghi capelli con le onde color bronde (una tonalità più calda di biondo e castano), il make up nei toni del nude, la manicure senza smalto. Non passano inosservati i suoi modi gentili e rassicuranti, la voce pacata, l’attenzione verso i bambini. Mamma di tre figli, sui social spopolano video e brevi filmati che la ritraggono nel corso delle uscite pubbliche intenta a salutare la folla e a intrattenersi, in particolare, con i più piccoli.