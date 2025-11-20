Logo Tgcom24
UN FENOMENO GLOBALE

Effetto Kate Middleton: che cos’è e perché la principessa piace tanto

L’influenza del suo stile nella moda, i look ispirati a lei, l’apprezzamento per i modi gentili e per l’attenzione verso il prossimo

20 Nov 2025 - 00:00
"Kate effect": la principessa del Galles in diversi momenti dei suoi impegni pubblici © IPA

"Kate effect": la principessa del Galles in diversi momenti dei suoi impegni pubblici © IPA

Tutti pazzi per Kate Middleton. A pochi giorni dal primo discorso pubblico tenuto dalla principessa del Galles dalla diagnosi di cancro, ricevuta all’inizio del 2024, si è tornati a parlare di “Kate effect”. Che cos’è l’effetto Kate e in che misura riguarda Catherine, la consorte del principe William? 

Che cos’è l’effetto Kate

 Con “Kate effect” si fa riferimento all'influenza che la principessa del Galles ha nella moda. Nel settore si è osservato, infatti, un rapido esaurimento dei capi che indossa pubblicamente, contribuendo a un valore stimato di circa un miliardo di sterline all'anno. In alcuni casi le vendite sono arrivate anche a un aumento di cinque volte. E il fenomeno non riguarda solo le grandi firme.  

Perché Kate Middleton piace tanto

 Da studentessa di Storia dell’arte a futura regina d’Inghilterra. Il suo nome è diventato sinonimo di eleganza e stile, anche da imitare. È, infatti, molto copiato il suo saper mescolare capi di stilisti più o meno famosi a pezzi più accessibili. La principessa del Galles è, inoltre, nota per la scelta di indossare e riproporre gli stessi abiti e accessori (come le borse e i fascinator) in diverse occasioni, a supporto della sostenibilità. Di Kate viene apprezzato poi l’aspetto curato ma sempre all’insegna della naturalezza: i lunghi capelli con le onde color bronde (una tonalità più calda di biondo e castano), il make up nei toni del nude, la manicure senza smalto. Non passano inosservati i suoi modi gentili e rassicuranti, la voce pacata, l’attenzione verso i bambini. Mamma di tre figli, sui social spopolano video e brevi filmati che la ritraggono nel corso delle uscite pubbliche intenta a salutare la folla e a intrattenersi, in particolare, con i più piccoli. 

© IPA | La principessa Kate Middleton e il principe William in Irlanda del Nord, durante la loro visita presso un'azienda agricola 
