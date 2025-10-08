Kate Middleton ha una nuova stylist? Il segreto del suo cambio look

Che il look di Kate Middleton sia alle prese con una metamorfosi è ormai un fatto. Dal suo colore dei capelli (biondo, poi castano, poi ancora schiariti) al guardaroba, tutto racconta l'evoluzione dello stile della principessa del Galles e una voglia di comunicare più vicinanza, empatia e calore. Un cambiamento che sta riflettendo il suo percorso personale, alla ricerca di una “nuova normalità” dopo le cure per il cancro. Dopo le dimissioni della storica assistente Natasha Archer, ecco chi starebbe curando la sua nuova immagine.