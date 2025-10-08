Logo Tgcom24
Kate Middleton ha una nuova stylist? Il segreto del suo cambio look

Sui social il nome di “un’arma segreta” che starebbe avendo impatto positivo sul guardaroba e sulla sicurezza della principessa

08 Ott 2025 - 19:19
Tre look recenti di Kate Middleton che raccontano la sua evoluzione di stile © IPA

Che il look di Kate Middleton sia alle prese con una metamorfosi è ormai un fatto. Dal suo colore dei capelli (biondo, poi castano, poi ancora schiariti) al guardaroba, tutto racconta l'evoluzione dello stile della principessa del Galles e una voglia di comunicare più vicinanza, empatia e calore. Un cambiamento che sta riflettendo il suo percorso personale, alla ricerca di una “nuova normalità” dopo le cure per il cancro. Dopo le dimissioni della storica assistente Natasha Archer, ecco chi starebbe curando la sua nuova immagine. 

Kate Middleton, chi c’è dietro i suoi look più femminili e moderni

 Nel corso della sua ultima uscita pubblica, Catherine ha indossato un elegante tailleur sartoriale principe di Galles e tacchi a spillo con cui ha incantato anche i piloti della RAF, in occasione del suo debutto nel ruolo di commodoro affidatole dal suocero, re Carlo. Ma nel corso delle ultime settimane si sono visti anche eleganti abiti cappotto, camicie con volant, fiocchi scenografici, micro giacche in suede, cinturone e gonne midi. Un mood più contemporaneo, attento alle tendenze e meno “conservatore”. 

Chi è la nuova stylist di Kate Middleton?

 Mancherebbe ancora la conferma ufficiale su chi sia la nuova assistente della consorte del principe William ma sarebbero due i nomi in predicato: Ginnie Chadwyck-Healey, la più quotata anche sui social, volto noto che in precedenza aveva curato lo styling di Kate nel 2019, quando la stessa Natasha Archer era in congedo per maternità. Una fonte reale l'ha addirittura definita “un’arma segreta” per il suo impatto positivo sul guardaroba e sulla sicurezza della principessa. Altra potenziale candidata è Jamie Earlam, che già lavora come assistente personale per i Wales. 

Natasha Archer (a sinistra), ex stylist di Kate Middleton 

L’addio di Natasha Archer

 Stilista e assistente personale di Kate per 15 anni, Natasha Archer è stata promossa al nuovo ruolo di assistente esecutiva senior privata del principe e della principessa di Galles nel 2024. Nel luglio 2025 ha lasciato Kensington Palace per fondare la propria società di consulenza privata, ponendo fine alla sua collaborazione a lungo termine con Kate. 

© Afp | Dopo la breve parentesi segnata da schiariture più bionde, la principessa del Galles sembra essersi riavvicinata alla sua nuance prediletta (qui è con il marito, il principe William durante una visita all'Istituto della Federazione Nazionale delle Donne a Sunningdale)

