L'autunno di Kate: il nuovo look è a effetto

© IPA
© IPA
La principessa del Galles ha sfoggiato un outfit impeccabile. Gonna midi, cinturone e stivali alti dialogano con il vero protagonista: il foulard annodato in un fiocco scenografico
© IPA
© IPA
A Frogmore, durante l’incontro con Melania Trump, Kate Middleton ha inaugurato la stagione autunnale con un outfit che parlava di comfort e raffinatezza. La principessa ha unito capi funzionali e ricercati, perfetti per le giornate di settembre quando il clima diventa più fresco e mutevole. Il maxi foulard annodato in un fiocco è il cuore del look: un accessorio non solo scenografico, ma anche adatto a proteggere dal primo vento autunnale.
Il foulard, morbido e avvolgente, è l’accessorio per eccellenza della stagione fredda: oltre a impreziosire la mise, diventa un alleato contro le prime temperature rigide. Kate lo ha scelto in una versione maxi, annodato in un fiocco che ha dato movimento e volume al completo, trasformando la funzionalità in un gesto stilistico. È questo dettaglio a rendere il suo primo look autunnale non solo elegante, ma anche pratico.
Accanto al foulard, la gonna midi ha confermato la sua vocazione autunnale. La lunghezza sotto il ginocchio è ideale in questo periodo dell’anno: protegge senza appesantire, lasciando libertà di movimento nelle giornate ancora miti. Il cinturone ampio ha aggiunto struttura, segnando il punto vita e bilanciando i volumi del look, dimostrando come anche i dettagli più decisi possano trovare un posto naturale nella moda di stagione.
Gli stivali sono l’emblema dell’autunno: solidi, protettivi e allo stesso tempo eleganti. Kate li ha scelti alti, unendo funzionalità e fascino. Perfetti per camminare nei giardini di Frogmore durante le attività con i bambini, hanno reso l’insieme dinamico e coerente con il contesto outdoor. In più, il loro design lineare ha aggiunto un tocco di modernità, dimostrando come la praticità possa convivere con lo stile.
A rendere tutto ancora più autunnale è stata la palette cromatica, fatta di toni caldi e rassicuranti che richiamavano i paesaggi settembrini. I tessuti, più corposi e consistenti rispetto a quelli estivi, hanno dato solidità al look, proteggendo dalle prime giornate fresche senza rinunciare alla fluidità. Un insieme che ha raccontato l’arrivo della stagione attraverso la moda, con la sobrietà e l’attenzione al dettaglio tipiche della principessa.
© IPA
© IPA
Commenti (0)