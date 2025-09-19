L'autunno di Kate: il nuovo look è a effetto

Gli stivali sono l’emblema dell’autunno: solidi, protettivi e allo stesso tempo eleganti. Kate li ha scelti alti, unendo funzionalità e fascino. Perfetti per camminare nei giardini di Frogmore durante le attività con i bambini, hanno reso l’insieme dinamico e coerente con il contesto outdoor. In più, il loro design lineare ha aggiunto un tocco di modernità, dimostrando come la praticità possa convivere con lo stile.