Lo chignon senza elastico e forcine di Kate Middleton: il tutorial per realizzarlo

Il raccolto della principessa, nato da un gesto spontaneo, è diventato virale sui social: ecco come rifarlo passo dopo passo
Durante una visita ufficiale al Suffolk Silk Mills, Kate Middleton ha stupito con un raccolto elegante e naturale: uno chignon realizzato senza elastico e senza ferretti, solo con le mani. Un gesto apparentemente improvvisato, diventato virale perché dimostra che anche la pettinatura più raffinata può nascere dalla semplicità.
Per ottenere lo stesso effetto basta seguire pochi passaggi. Si parte raccogliendo i capelli con una mano all’altezza della nuca e torcendoli su se stessi fino a formare un cordone compatto. A questo punto si arrotola il cordone verso l’alto, creando una spirale aderente alla testa, e si ripiega su se stesso formando lo chignon. Le punte vanno infilate sotto il primo giro della spirale, spingendole in direzione opposta alla torsione: è questo incastro a bloccare la pettinatura senza bisogno di elastici.
Per una maggiore tenuta, soprattutto su capelli lisci o sottili, è utile preparare la chioma con uno spray texturizzante o fissare il risultato con una leggera spruzzata di lacca.
Una soluzione pratica e veloce che diventa sofisticata ma senza artifici: il successo dello chignon di Kate sta proprio in questo. Un trucco alla portata di tutte, capace di trasformare un raccolto quotidiano in un gesto di stile.
Commenti (0)