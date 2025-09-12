Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
A SUDBURY

Regno Unito, la principessa Kate visita una fabbrica di seta: acclamata dalla folla

Dopo la visita, l'esponente della Famiglia Reale si è intrattenuta con alcuni sostenitori fuori dalla struttura ricevendo un mazzo di fiori

12 Set 2025 - 12:48
01:20 

Kate Middleton ha visitato la Sudbury Silk Mills nel Suffolk, una contea dell'Inghilterra orientale. La principessa del Galles ha parlato con i lavoratori della fabbrica di seta, ha discusso di modelli, produzione, controllo qualità e ha persino acceso un telaio meccanico. Dopo la visita, l'esponente della Famiglia Reale si è anche intrattenuta con alcuni sostenitori fuori dalla struttura ricevendo un mazzo di fiori.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri