Regno Unito, la principessa Kate visita una fabbrica di seta: acclamata dalla folla

Kate Middleton ha visitato la Sudbury Silk Mills nel Suffolk, una contea dell'Inghilterra orientale. La principessa del Galles ha parlato con i lavoratori della fabbrica di seta, ha discusso di modelli, produzione, controllo qualità e ha persino acceso un telaio meccanico. Dopo la visita, l'esponente della Famiglia Reale si è anche intrattenuta con alcuni sostenitori fuori dalla struttura ricevendo un mazzo di fiori.