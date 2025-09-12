Regno Unito, la principessa Kate visita una fabbrica di seta: acclamata dalla folla

Dopo la visita, l'esponente della Famiglia Reale si è intrattenuta con alcuni sostenitori fuori dalla struttura ricevendo un mazzo di fiori
Kate Middleton ha visitato la Sudbury Silk Mills nel Suffolk, una contea dell'Inghilterra orientale. La principessa del Galles ha parlato con i lavoratori della fabbrica di seta, ha discusso di modelli, produzione, controllo qualità e ha persino acceso un telaio meccanico. Dopo la visita, l'esponente della Famiglia Reale si è anche intrattenuta con alcuni sostenitori fuori dalla struttura ricevendo un mazzo di fiori.
Commenti (0)