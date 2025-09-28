Logo Tgcom24
Lifestyle
Da Buckingham Palace alle stanze del potere

Kate Middleton in tacco a spillo: quando le scarpe diventano power dressing

Dalle décolleté nere della principessa ai look delle Ceo: un certo tipo di calzatura non è solo accessorio ma simbolo di autorità e raffinatezza che attraversa passerelle e stanze del potere 

28 Set 2025 - 15:01
© Elaborazione Tgcom24 su immagini Getty

© Elaborazione Tgcom24 su immagini Getty

Ogni apparizione di Kate Middleton è studiata nei minimi dettagli, ma a fare la differenza sono spesso le scarpe. Le décolleté nere a punta con tacco a spillo che ha indossato di recente non sono solo una scelta di stile classico: rappresentano un manifesto di eleganza sobria e di autorevolezza. Non un capriccio fashion, dunque, ma un tassello del suo personalissimo “power dressing”, quell’arte di vestirsi per comunicare solidità, sicurezza e ruolo.

Visualizza il post su Instagram
 

Il tacco come strumento di potere

 Il tacco a spillo, soprattutto se abbinato a completi sartoriali e cappotti maschili, diventa un equilibrio perfetto tra femminilità e fermezza. È un dettaglio che cambia postura, slancia la figura e, allo stesso tempo, invia un messaggio preciso: chi lo indossa è consapevole del proprio ruolo e lo rivendica con stile. Un messaggio che vale per le principesse come per le manager, dove le scarpe diventano parte integrante del linguaggio non verbale del potere.

Dalle royal alle CEO

 Non è un caso che le décolleté nere siano le preferite anche da figure di spicco del mondo della politica e dell’imprenditoria. Da Letizia di Spagna a Meghan Markle, passando per donne d’azienda e leader internazionali, il tacco sottile è spesso l’elemento che sigilla un’immagine di autorevolezza. Un dettaglio che unisce mondi diversi, dalle stanze di Buckingham Palace alle boardroom delle multinazionali.

Come abbinare le décolleté con tacco a spillo

 Le décolleté nere con tacco a spillo sono una delle scarpe più versatili che esistano: di giorno si prestano ad accompagnare completi sartoriali, tailleur pantalone o persino jeans dal taglio dritto, aggiungendo subito un tocco di eleganza anche agli outfit più pratici. Di sera, invece, diventano protagoniste di look più sofisticati: abbinate a un abito da cocktail, a un tubino classico o a un long dress fluido, trasformano l’insieme in un’espressione di raffinatezza senza tempo. È questa capacità di adattarsi alle ore e alle occasioni diverse che le rende un accessorio irrinunciabile nel guardaroba femminile.

Eleganza intramontabile

 Se il power dressing cambia e si adatta alle epoche, le scarpe di Kate dimostrano che ci sono dettagli che restano senza tempo. Le décolleté nere continuano a essere un punto fermo: discrete ma incisive, classiche ma mai banali. Un accessorio che, da solo, racconta un’intera filosofia di stile.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

