Kate Middleton in tacco a spillo: quando le scarpe diventano power dressing

Ogni apparizione di Kate Middleton è studiata nei minimi dettagli, ma a fare la differenza sono spesso le scarpe. Le décolleté nere a punta con tacco a spillo che ha indossato di recente non sono solo una scelta di stile classico: rappresentano un manifesto di eleganza sobria e di autorevolezza. Non un capriccio fashion, dunque, ma un tassello del suo personalissimo “power dressing”, quell’arte di vestirsi per comunicare solidità, sicurezza e ruolo.