Lifestyle
nuova moda scarpe

Annalisa e le décolleté trasparenti: l’effetto piedi nudi sarà il trend d’autunno?

Le scarpe in PVC tornano di moda, tra sensualità e illusione ottica. E la cantante le rilancia sui social con un post che non è passato inosservato 

23 Set 2025 - 20:09
© Tgcom24

© Tgcom24

Un dettaglio può trasformare un look e catturare subito l’attenzione. È quello che è accaduto con Annalisa che, sui social, ha sfoggiato un paio di décolleté trasparenti. Le cosiddette "clear heels", realizzate in PVC, regalano l’illusione ottica di gambe più lunghe e di un piede quasi nudo, con un effetto che unisce sensualità e minimalismo. Un trend che ritorna ciclicamente e che potrebbe diventare protagonista anche della stagione autunnale.

Visualizza il post su Instagram
 

Annalisa e le altre: le scarpe trasparenti conquistano le star

 Le décolleté trasparenti non sono una novità assoluta: da Kim Kardashian a Hailey Bieber fino a Beyoncé, molte celebrità le hanno già portate sul red carpet. La novità è il modo in cui vengono riproposte oggi: meno eccentriche rispetto agli anni 2000, più raffinate nelle linee, con un’attenzione alla pulizia estetica e alla versatilità.

Come abbinarle a un outfit

 Se le scarpe trasparenti sono già di per sé protagoniste, il resto del look deve valorizzarle senza sovraccaricare. Annalisa le ha indossate con un miniabito nero, essenziale e strutturato: un esempio perfetto di come l’abbinamento con un capo scuro e pulito permetta alla scarpa di risaltare. Ma le décolleté trasparenti funzionano bene anche con jeans cropped, gonne midi o blazer oversize, creando un mix equilibrato tra casual e sofisticato. In questo modo il piede resta in primo piano, ma il look complessivo non perde armonia.

Tra glamour e sfide di comfort

 Non mancano, però, le criticità. Il PVC, materiale principe di queste scarpe, può risultare poco traspirante e talvolta scomodo da indossare per molte ore. Inoltre, richiede cura e manutenzione costante: graffi, macchie e opacità si notano subito e rischiano di rovinare l’effetto “vetro”. Nonostante ciò, il fascino delle trasparenze continua a sedurre, tanto che persino Vogue ha sottolineato come il richiamo estetico sia difficile da ignorare, nonostante i possibili difetti.

L’effetto piedi nudi come linguaggio di stile

 Più che un accessorio, le décolleté trasparenti diventano un linguaggio estetico: suggeriscono leggerezza, essenzialità e una nuova forma di sensualità che non punta sull’ostentazione, ma sull’illusione ottica. L’idea del “piede nudo” non è solo un trucco di styling, ma anche un modo per comunicare indipendenza e desiderio di non appesantire l’immagine con dettagli eccessivi. Un messaggio che Annalisa ha reso immediatamente virale.

annalisa
scarpe

