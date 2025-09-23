Annalisa e le décolleté trasparenti: l’effetto piedi nudi sarà il trend d’autunno?

Un dettaglio può trasformare un look e catturare subito l’attenzione. È quello che è accaduto con Annalisa che, sui social, ha sfoggiato un paio di décolleté trasparenti. Le cosiddette "clear heels", realizzate in PVC, regalano l’illusione ottica di gambe più lunghe e di un piede quasi nudo, con un effetto che unisce sensualità e minimalismo. Un trend che ritorna ciclicamente e che potrebbe diventare protagonista anche della stagione autunnale.