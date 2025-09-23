Annalisa e le décolleté trasparenti: l’effetto piedi nudi sarà il trend d’autunno?

Le scarpe in PVC tornano di moda, tra sensualità e illusione ottica. E la cantante le rilancia sui social con un post che non è passato inosservato
Un dettaglio può trasformare un look e catturare subito l’attenzione. È quello che è accaduto con Annalisa che, sui social, ha sfoggiato un paio di décolleté trasparenti. Le cosiddette "clear heels", realizzate in PVC, regalano l’illusione ottica di gambe più lunghe e di un piede quasi nudo, con un effetto che unisce sensualità e minimalismo. Un trend che ritorna ciclicamente e che potrebbe diventare protagonista anche della stagione autunnale.
Le décolleté trasparenti non sono una novità assoluta: da Kim Kardashian a Hailey Bieber fino a Beyoncé, molte celebrità le hanno già portate sul red carpet. La novità è il modo in cui vengono riproposte oggi: meno eccentriche rispetto agli anni 2000, più raffinate nelle linee, con un’attenzione alla pulizia estetica e alla versatilità.
Se le scarpe trasparenti sono già di per sé protagoniste, il resto del look deve valorizzarle senza sovraccaricare. Annalisa le ha indossate con un miniabito nero, essenziale e strutturato: un esempio perfetto di come l’abbinamento con un capo scuro e pulito permetta alla scarpa di risaltare. Ma le décolleté trasparenti funzionano bene anche con jeans cropped, gonne midi o blazer oversize, creando un mix equilibrato tra casual e sofisticato. In questo modo il piede resta in primo piano, ma il look complessivo non perde armonia.
Non mancano, però, le criticità. Il PVC, materiale principe di queste scarpe, può risultare poco traspirante e talvolta scomodo da indossare per molte ore. Inoltre, richiede cura e manutenzione costante: graffi, macchie e opacità si notano subito e rischiano di rovinare l’effetto “vetro”. Nonostante ciò, il fascino delle trasparenze continua a sedurre, tanto che persino Vogue ha sottolineato come il richiamo estetico sia difficile da ignorare, nonostante i possibili difetti.
Più che un accessorio, le décolleté trasparenti diventano un linguaggio estetico: suggeriscono leggerezza, essenzialità e una nuova forma di sensualità che non punta sull’ostentazione, ma sull’illusione ottica. L’idea del “piede nudo” non è solo un trucco di styling, ma anche un modo per comunicare indipendenza e desiderio di non appesantire l’immagine con dettagli eccessivi. Un messaggio che Annalisa ha reso immediatamente virale.
