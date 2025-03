Ovyé. Calzature iconiche per la donna contemporanea

Per questa Spring-Summer 2025 ormai alle porte, propone un ampio ventaglio di calzature, che spaziano dagli intramontabili stivali stile western alle decolleté e ai sandali dal vibe elegante e sofisticato, sino alle sneakers più casual e di tendenza. Le calzature si arricchiscono di texture audaci, come borchie, pelle intrecciata, applicazioni in metallo e inserti in rete, offrendo opzioni che vanno dallo stile classy-chic a quello più urbano contemporaneo. Ogni modello è pensato per accompagnare le donne in qualsiasi momento della giornata, invitandole ad esplorare con grinta e carattere la propria autentica personalità.