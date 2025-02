Murphy&Nye. Heritage nautico e stile urbano contemporaneo

Chi è Chicco Barina? Come sei arrivato a cavalcare questa affascinante avventura?

Sono nato in Emilia Romagna ma sono veneto di adozione. Mio zio era un notaio e, per tradizione familiare, ho studiato giurisprudenza. Il mio ingresso nel mondo della moda è avvenuto in circostanze del tutto casuali. Nel 1992 mi trovavo in collegio e, con un piccolo televisore in camera, seguivo le avventure de “Il Moro di Venezia” che, con la sua partecipazione all’America’s Cup, quell’anno aveva incollato al video tutti gli italiani. L’imbarcazione, voluta da Roul Gardini e sostenuta dall’impegno economico e tecnologico della Montedison, si aggiudicò la Louis Vuitton Cup, acquisendo il diritto a contendere la Coppa America all’imbarcazione statunitense USA 23: fu la prima imbarcazione di un paese non anglofono a poter ambire alla vittoria. Un mio compagno di collegio era proprio figlio di uno dei legali di Gardini e, dopo varie insistenze, riuscii a farmi dare il numero del fax del padre. Gli scrissi un messaggio tramite il quale raccontavo la mia passione per Il Moro di Venezia e chiedevo, pur non avendo mai avuto nessuna esperienza e nessun contatto con il mondo della moda, di poter realizzare una t-shirt per l’equipaggio. Ovviamente non ricevetti mai alcuna risposta. Tuttavia, lo sponsor in quella occasione fu proprio Murphy&Nye… In quegli stessi anni, a una festa, ho conosciuto un ragazzo che l’indomani mi chiese di accompagnarlo in ufficio. Lavorava in Replay. Avrei dovuto fermarmi con lui una sola mattinata, ma mi sono trattenuto per un anno e mezzo! Così è iniziata la mia avventura come designer di moda che, nel corso del tempo, mi ha portato a lavorare per molti brand, tra i quali Puma, Lonsdale, Fred Perry, Valstar, Levi Strauss & Co, Dondup, Autry, Evisu… L’opportunità con Murphy&Nye è nata circa un anno fa ed è stata la chiusura di quel cerchio che si era aperto ai tempi de Il Moro di Venezia. Sono entrato nel gruppo con grande entusiasmo, non solo come responsabile dell’ufficio stile ma anche come socio. Sono molto legato a questa avventura. Trovo sia meraviglioso che il marchio abbia alle spalle una grande storia da raccontare, legata sia all’area competitiva che a quella lifestyle.