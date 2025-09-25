Kate Middleton, dal mini dress all'abito midi: perché la gonna è sempre più lunga?

© Tgcom24
© Tgcom24
Dal look sopra il ginocchio all’orlo sulla caviglia: l'evoluzione dello stile della principessa del Galles racconta anche il suo ruolo sempre più centrale nella monarchia
© Tgcom24
© Tgcom24
C’è un dettaglio che parla della crescita di Kate Middleton più di mille parole: la lunghezza delle sue gonne. Negli anni, la principessa del Galles ha salutato i mini dress che l’avevano fatta amare per freschezza e spontaneità, scegliendo abiti sempre più lunghi, capaci di restituire un’immagine elegante e sicura. Non è solo una questione di moda, ma il racconto silenzioso di una donna che si prepara al ruolo più importante della sua vita: quello di futura regina.
"L’orlo di Kate si è allungato negli ultimi anni, ed è un dettaglio che parla da solo. È un’evoluzione consapevole, che la porta dai tagli più giocosi e giovanili a una presenza più composta e autorevole", racconta a Hello! la stilista Oriona Robb.
La scelta di gonne più lunghe non è un semplice vezzo estetico. "Un orlo più lungo racconta dignità e autorevolezza, posizionando Kate non più soltanto come figura di supporto ma come parte centrale della narrazione reale", spiega Oriona Robb. La moda diventa così linguaggio politico e culturale: un codice che comunica autorevolezza senza rinunciare alla femminilità.
Negli anni, i suoi outfit hanno seguito una traiettoria chiara. Dai mini dress molto corti dei primi anni si è passati agli abiti sopra al ginocchio, poi ai modelli midi con lunghezze al polpaccio. Negli ultimi tempi, la principessa ha scelto orli che sfiorano la caviglia, accentuando un’immagine più statuaria e regale. Una trasformazione graduale, che rispecchia la sua crescita da giovane promessa della famiglia reale a futura regina.
La metamorfosi stilistica di Kate Middleton dimostra come la moda non sia mai neutrale. L’allungarsi degli orli racconta una donna che ha saputo legare modernità e tradizione, costruendo un’immagine coerente con il suo nuovo status. Oggi il suo stile è un equilibrio tra eleganza e autorevolezza, capace di trasmettere potere silenzioso e continuità dinastica.
Commenti (0)