Kate Middleton, dal mini dress all'abito midi: perché la gonna è sempre più lunga?

La metamorfosi stilistica di Kate Middleton dimostra come la moda non sia mai neutrale. L’allungarsi degli orli racconta una donna che ha saputo legare modernità e tradizione, costruendo un’immagine coerente con il suo nuovo status. Oggi il suo stile è un equilibrio tra eleganza e autorevolezza, capace di trasmettere potere silenzioso e continuità dinastica.