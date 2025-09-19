Logo Tgcom24
Sfoggiato a Frogmore

Il primo look autunnale di Kate Middleton

Kate Middleton inaugura la stagione autunnale con un outfit raffinato: gonna midi, cinturone e stivali alti. Ma è il maxi foulard annodato in un fiocco a trasformarsi nel vero protagonista del look.

19 Set 2025 - 13:55
