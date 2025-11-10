Kate Middleton e la passione per il fascinator: cos'è e quando si indossa

Aristocratico e chic, è indicato nelle occasioni in cui è richiesta una certa eleganza. Meno formale e impegnativo rispetto al cappello da cerimonia, è adatto alle cerimonie che si svolgono al mattino. Viceversa, non essendo un accessorio da tutti i giorni, va evitato con outfit casual. È importante sceglierlo proporzionato alla silhouette dell'abito, evitando dettagli troppo vistosi se il look è già elaborato.