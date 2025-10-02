Maria Antonietta super star, la mania per la regina più alla moda

Quella di Maria Antonietta è una figura storica complessa. Ricordata per la sua bellezza e il suo stile, colta, affascinata dall'arte e dalla musica, è altresì associata al lusso e allo sfarzo della corte di Versailles e ai privilegi dell'Ancien Régime, condizioni che pagò con la prigionia e poi con la vita durante la Rivoluzione francese. Icona di moda, ispirazione di stilisti e registi, influencer ante-litteram: a quasi 300 anni dalla sua nascita - il 2 novembre prossimo ne saranno trascorsi 270 - la regina di Francia consorte di Luigi XVI sta vivendo un momento di revival.