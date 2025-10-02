Maria Antonietta super star, la mania per la regina più alla moda

Esposti al pubblico pezzi rari, appartenuti e indossati da Maria Antonietta, tra cui abiti di corte, pantofole di seta, gioielli della sua collezione privata, prodotti da toilette. Ma anche altre tipologie di effetti, dalla sua sedia al servizio da tavola e vari accessori. Una sezione della mostra londinese presenta anche abiti contemporanei ispirati alla celebre sovrana, tra cui capi di alta moda di maison come Moschino, Dior, Chanel, Erdem, Vivienne Westwood e Valentino. Last but not least, una curiosità. A sponsorizzare questa grande esposizione è la griffe di calzature Manolo Blahnik, che realizzò un modello di scarpe indossate da Kirsten Dunst, nei panni della regina fashionista nel cult-movie del 2006, premio Oscar per i migliori costumi, "Marie Antoinette" di Sofia Coppola.
