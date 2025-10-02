Logo Tgcom24
ABITI, SCARPE, GIOIELLI

Maria Antonietta super star, la mania per la regina più alla moda

A Londra 250 oggetti in mostra tra abiti, gioielli e oggetti appartenuti alla sovrana di Francia, influencer ante-litteram

02 Ott 2025 - 23:23
Lo stile di Maria Antonietta (Courtesy of Victoria and Albert Museum, Londra - un fotogramma da "Marie Antoinette", film del 2006 scritto e diretto da Sofia Coppola con Kirsten Dunst nei panni della protagonista - Moschino FW 2020)

Lo stile di Maria Antonietta (Courtesy of Victoria and Albert Museum, Londra - un fotogramma da "Marie Antoinette", film del 2006 scritto e diretto da Sofia Coppola con Kirsten Dunst nei panni della protagonista - Moschino FW 2020) © Ufficio stampa\Ansa\Ufficio stampa

Quella di Maria Antonietta è una figura storica complessa. Ricordata per la sua bellezza e il suo stile, colta, affascinata dall'arte e dalla musica, è altresì associata al lusso e allo sfarzo della corte di Versailles e ai privilegi dell'Ancien Régime, condizioni che pagò con la prigionia e poi con la vita durante la Rivoluzione francese. Icona di moda, ispirazione di stilisti e registi, influencer ante-litteram: a quasi 300 anni dalla sua nascita - il 2 novembre prossimo ne saranno trascorsi 270 - la regina di Francia consorte di Luigi XVI sta vivendo un momento di revival.   

Lo stile di Maria Antonietta, la regina influencer

  Alla sovrana più alla moda che la storia abbia mai conosciuto è dedicata la mostra "Marie Antoinette Style", che ha da poco aperto i battenti al Victoria & Albert Museum di Londra, città che nel 2026 vedrà allestita a Buckingham Palace anche una retrospettiva per i cento anni dalla nascita della sua fashion icon coronata, la regina Elisabetta. Nel frattempo, fino al 22 marzo prossimo, è possibile ammirare 250 oggetti tra abiti, gioielli e oggetti appartenuti alla sovrana d'Asburgo-Lorena, inclusi prestiti eccezionali mai visti prima al di fuori di Versailles e della Francia.  

"Marie Antoinette Style", gli oggetti personali della regina

 Esposti al pubblico pezzi rari, appartenuti e indossati da Maria Antonietta, tra cui abiti di corte, pantofole di seta, gioielli della sua collezione privata, prodotti da toilette. Ma anche altre tipologie di effetti, dalla sua sedia al servizio da tavola e vari accessori. Una sezione della mostra londinese presenta anche abiti contemporanei ispirati alla celebre sovrana, tra cui capi di alta moda di maison come Moschino, Dior, Chanel, Erdem, Vivienne Westwood e Valentino. Last but not least, una curiosità. A sponsorizzare questa grande esposizione è la griffe di calzature Manolo Blahnik, che realizzò un modello di scarpe indossate da Kirsten Dunst, nei panni della regina fashionista nel cult-movie del 2006, premio Oscar per i migliori costumi, "Marie Antoinette" di Sofia Coppola.

Lo stile di Maria Antonietta: la mostra sulla regina più "cool"

Un fotogramma da "Marie Antoinette", film del 2006 scritto e diretto da Sofia Coppola con Kirsten Dunst nei panni della protagonista
