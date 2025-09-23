Giorgio Armani, i suoi abiti in mostra tra i capolavori di Brera

Del resto, lo stilista ha più volte raccontato il suo legame con il quartiere che aveva scelto per vivere e lavorare e di cui ammirava l’anima duplice, colta e insieme profondamente vitale, con il suo misto di eleganza e libertà artistica. Un rapporto profondo riconosciuto dall’Accademia di Belle Arti, che nel 1993 gli conferì il titolo accademico per la coerenza della sua ricerca di stile, e il rigore con cui ha saputo unire la funzione alla fantasia dell’invenzione. "Giorgio Armani è stato una delle espressioni più alte della creatività italiana che si è esplicata nell'essenzialità e nel rigore delle forme, un rigore che da estetico è diventato etico, cioè ha permeato il suo modo di vivere e di lavorare. E in questo rappresenta al massimo grado il carattere di Milano - ha spiegato Angelo Crespi, Direttore della Pinacoteca di Brera -. Armani è anche l'espressione più tipica della cultura di Brera, luogo unico nel mondo dove da cinquecento anni si fa arte, ricerca e innovazione". Un debutto assoluto: "La moda intesa come arte decorativa viene accolta a Brera - ha sottolineato ancora la vicedirettrice della Pinacoteca, Chiara Rostagno -. Un unicum".