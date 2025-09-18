Giorgio Armani, perché è scattata la caccia alle sue giacche vintage

Dopo la morte di Giorgio Armani sono decollate le ricerche online dei suoi capi vintage. Secondo l'agenzia di stampa britannica Reuters, nei giorni scorsi le ricerche sulle principali piattaforme online di rivendita di moda second-hand, di seconda mano, e del lusso contenenti la parola "Armani" sono arrivate a registrare punte di oltre il 200%. Anche Google Trends ha visto un'impennata per i termini "vintage Armani". Le ragioni sono presto spiegate.