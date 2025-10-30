Kate Middleton e le unghie senza smalto: la bellezza della normalità

Corte, leggermente arrotondate, per mani come quelle di una principessa. Semplici e raffinate, le unghie al naturale danno un'allure chic se perfettamente curate e ben tenute. La manutenzione è semplicissima, basta solo un po' di costanza. Il primo step, consiste nel limarle in maniera uniforme, per dare a tutte la stessa lunghezza e una forma armoniosa. Si procede ammorbidendo e spingendo indietro le cuticole e lucidando delicatamente la superficie con un buffer, che serve a levigare, opacizzare ed eliminare imperfezioni e irregolarità. Da qui, è consigliata l'applicazione di un olio nutriente o un trattamento rinforzante e un massaggio con una crema idratante anche sul resto delle mani.