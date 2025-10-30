Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Beauty
DA COPIARE ALLA PRINCIPESSA

Kate Middleton e le unghie senza smalto: la bellezza della normalità

Perfettamente curata, semplice, raffinata e facilissima da replicare. Qualche consiglio per rendere chic una manicure naturale

30 Ott 2025 - 18:43
La principessa Kate Middleton in Irlanda del Nord, durante la visita presso un'azienda agricola con il marito, il principe William © IPA

La principessa Kate Middleton in Irlanda del Nord, durante la visita presso un'azienda agricola con il marito, il principe William © IPA

Kate Middleton ha intensificato il suo rapporto con la natura. Superati i mesi difficili legati al cancro, la principessa del Galles ha ripreso i suoi impegni pubblici investendo in tempo di qualità, da trascorrere all'insegna di rapporti umani più veri e autentici. Ne è la prova anche la recente trasferta in Irlanda del Nord accanto a suo marito, il principe William, durante la quale hanno visitato un'azienda agricola.  

Kate Middleton, la bellezza della normalità

 Un'eleganza naturale come propria cifra stilistica. Anche le scelte in fatto di look della principessa Catherine dimostrano questa sua nuova fase di cambiamento. L'abbigliamento, sempre impeccabile, è ora più femminile e moderno, meno rigido e formale. Così come le schiariture bionde e sempre più luminose dei suoi capelli "bronde", colore che vorrebbe comunicare più calore, dolcezza e vicinanza. Non passa inosservato neppure un altro dettaglio legato al suo beauty look: una manicure perfettamente curata ma con le unghie lasciate rigorosamente senza smalto.  

Leggi anche
Tre look recenti di Kate Middleton che raccontano la sua evoluzione di stile

Kate Middleton ha una nuova stylist? Il segreto del suo cambio look

Kate Middleton e Jennifer Lopez: due proposte su come indossare il tailleur

Kate Middleton e Jennifer Lopez, due modi di indossare il tailleur

Come rendere belle le unghie senza smalto?

 Corte, leggermente arrotondate, per mani come quelle di una principessa. Semplici e raffinate, le unghie al naturale danno un'allure chic se perfettamente curate e ben tenute. La manutenzione è semplicissima, basta solo un po' di costanza. Il primo step, consiste nel limarle in maniera uniforme, per dare a tutte la stessa lunghezza e una forma armoniosa. Si procede ammorbidendo e spingendo indietro le cuticole e lucidando delicatamente la superficie con un buffer, che serve a levigare, opacizzare ed eliminare imperfezioni e irregolarità. Da qui, è consigliata l'applicazione di un olio nutriente o un trattamento rinforzante e un massaggio con una crema idratante anche sul resto delle mani. 

Kate Middleton, look casual e unghie naturali: la bellezza della normalità

1 di 8
© IPA | La principessa Kate Middleton e il principe William in Irlanda del Nord, durante la loro visita presso un'azienda agricola 
© IPA | La principessa Kate Middleton e il principe William in Irlanda del Nord, durante la loro visita presso un'azienda agricola 
© IPA | La principessa Kate Middleton e il principe William in Irlanda del Nord, durante la loro visita presso un'azienda agricola 

© IPA | La principessa Kate Middleton e il principe William in Irlanda del Nord, durante la loro visita presso un'azienda agricola 

© IPA | La principessa Kate Middleton e il principe William in Irlanda del Nord, durante la loro visita presso un'azienda agricola 

Leggi anche
Ritorno ai capelli castani per Kate Middleton, accanto al principe William in visita all’Istituto della Federazione Nazionale delle Donne a Sunningdale

Kate Middleton attaccata dagli haters torna castana: “Lasciatela in pace”

La principessa del Galles Kate Middleton ai funerali della duchessa di Kent

Kate Middleton, una lezione di stile: come vestirsi a un funerale

kate middleton
unghie

Sullo stesso tema