Kate Middleton e Jennifer Lopez, due modi di indossare il tailleur

Il tailleur: come lo indossano Kate Middleton e Jennifer Lopez
Come la principessa del Galles e la star statunitense hanno interpretato un grande classico del guardaroba d'autunno
Cosa accomuna Kate Middleton e Jennifer Lopez? Un modo strepitoso di indossare il tailleur. Un grande classico del guardaroba, declinato in modelli diversi e in altrettante varianti monocromatiche: marrone chiaro e verde oliva per la principessa del Galles, rosso fiammante per la star.
I total look nei colori morbidi ispirati alla natura e alla terra, di tendenza in questo autunno, potrebbero esserle stati consigliati dalla sua nuova stylist, Ginnie Chadwyck-Healey. Catherine ha indossato un tailleur in marrone chiaro in occasione della visita del principe Al Hussein bin Abdullah II di Giordania e della principessa Rajwa. Ha prediletto, invece il verde oliva in occasione della sua visita all'organizzazione no-profit Home-Start a Oxford, rete di enti di beneficenza che supportano oltre 60mila famiglie in tutto il Regno Unito. Modelli molto simili: blazer slimfit e pantaloni a vita alta dal taglio svasato. Se nella versione in marrone chiaro ha optato per una camicia bianca annodata con un grande fiocco, in verde ha scelto invece un maglioncino sottile girocollo della stessa tonalità. Outfit in entrambe le versioni eleganti e raffinati. Il completo oliva, inoltre, lo aveva già indossato lo scorso maggio per un evento del British Fashion Council. Per quell'occasione lo aveva abbinato invece a una camicetta, con volant color crema.
Un look decisamente da diva, quello di Jennifer Lopez. La star, sul set del film "The Last Mrs. Parrish", ha optato per un outfit di grande impatto composto da capi iconici e dettagli sofisticati. Una celebre Bar Jacket strutturata e una gonna midi a matita in rosso deciso, cintura stretta in vita a scolpire la silhouette, borsa e maxi cappello neri, scarpe Mary Jane e grandi occhiali da sole a farfalla. Una mise glamour e sofisticata.
Come si indossa un tailleur? Il completo, composto da giacca e pantaloni o giacca e gonna, può essere abbinato a sneakers o ballerine per un look casual chic, oppure a camicie e scarpe con i tacchi alti per occasioni più formali. Di taglio slimfit o oversize, la giacca si abbina inoltre con maglie girocollo, dolcevita e crop top o può essere spezzata con i jeans. Dalle clutch alle borse da portare a mano, alle tracolle: anche scegliere accessori appropriati al contesto è fondamentale. Così come saper optare per la nuance giusta: il bianco e i colori sono più adatti al giorno, a cerimonie mattutine e pomeridiane, a eventi all'aperto. Nero e blu notte vanno, invece, riservati alla sera.
