Kate Middleton e Jennifer Lopez, due modi di indossare il tailleur

I total look nei colori morbidi ispirati alla natura e alla terra, di tendenza in questo autunno, potrebbero esserle stati consigliati dalla sua nuova stylist, Ginnie Chadwyck-Healey. Catherine ha indossato un tailleur in marrone chiaro in occasione della visita del principe Al Hussein bin Abdullah II di Giordania e della principessa Rajwa. Ha prediletto, invece il verde oliva in occasione della sua visita all'organizzazione no-profit Home-Start a Oxford, rete di enti di beneficenza che supportano oltre 60mila famiglie in tutto il Regno Unito. Modelli molto simili: blazer slimfit e pantaloni a vita alta dal taglio svasato. Se nella versione in marrone chiaro ha optato per una camicia bianca annodata con un grande fiocco, in verde ha scelto invece un maglioncino sottile girocollo della stessa tonalità. Outfit in entrambe le versioni eleganti e raffinati. Il completo oliva, inoltre, lo aveva già indossato lo scorso maggio per un evento del British Fashion Council. Per quell'occasione lo aveva abbinato invece a una camicetta, con volant color crema.