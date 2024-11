Jennifer Lopez: il dettaglio che rende sexy il suo stile ladylike

Un tocco di sensualità. Jennifer Lopez ci ha abituati a look capaci di mettere in risalto tutta la sua bellezza e femminilità. Per la premiere londinese del film "Unstoppable", che la vede protagonista, l'artista ha scelto un outfit in perfetto stile ladylike ma con un dettaglio sexy che non è passato inosservato.



Jennifer Lopez in total look bianco e nero - Attrice, cantante, ballerina, imprenditrice. È una donna che è riuscita a raggiungere i propri obiettivi grazie al suo talento e che non nasconde la sua maturità ma che ne fa piuttosto un punto di forza. Cappottino bianco, dolcevita e cappello nero alla Audrey Hepburn, un modello di borsetta (in versione micro) tra le più amate da Lady Diana. A colpire nel segno nel look scelto da Jennifer Lopez per la promozione di "Unstoppable" a Londra sono state anche le sue calzature. Quelli che sembrerebbero dei semplici stivali di vernice nera lasciano invece scoperta la parte posteriore della gamba, dal tallone al ginocchio, cingendo il polpaccio con cinque cinturini dalla fibbia dorata. Dorata anche la sfera che costituisce il tacco, dall'altezza piuttosto contenuta. A illuminare il look di JLo è anche il make up: ombretto dal finish metallizzato grigio e bianco perla, labbra nude con un accenno di gloss.