Jennifer Lopez: ecco la sua prima collezione di intimo e lingerie

Cosa amare di Jennifer Lopez? È una donna che è riuscita a raggiungere i propri obiettivi , che non nasconde la sua maturità ma che ne fa un punto di forza, che riesce ad arrivare anche alle più giovani, rendendole consapevoli della propria bellezza ed entusiaste del proprio corpo.



Jennifer Lopez è innanzitutto una donna contemporanea e reale nella sua bellezza. Un anno fa è stata scelta come Global brand ambassador di Intimissimi, conquistando il pubblico di tutto il mondo e gettando le basi di quella che – iniziata come operazione commerciale – è divenuta una vera e propria storia d’amore. È nata così “This Is Me… Now”, la prima collezione di intimo creata dall’artista per il marchio di lingerie italiana, adatta a tutte le fisicità e che aspira a valorizzare la bellezza unica di ogni donna. “Insieme abbiamo dato vita alla mia idea di femminilità”, racconta nel video realizzato sotto la direzione creativa di Riccardo Ruini, con la visione del regista Francesco Carrozzini.



Intimissimi, per la prima volta dalla sua nascita nel 1996, ha infatti deciso di proporre a un’artista di lavorare a quattro mani a una collezione di capi. Comprende oltre 40 pezzi in tre varianti colore (verde giada, champagne e nero), disponibili a partire dal 23 ottobre negli store del marchio in tutto il mondo, in limited edition. Uno scambio reale, atteso e sorprendente, in cui la creatività si è unita all’artigianalità. Un progetto, seguito da Jennifer Lopez con il suo team in ogni passaggio, in cui lei stessa in prima persona ha voluto portare qualcosa di sé nelle idee e nella realizzazione dei capi.



Una collezione sexy, romantica e sensuale, in cui sono stati inseriti il colore preferito di Jennifer Lopez, il verde giada, brillante e intenso, e il colibrì, suo animale portafortuna, simbolo di resilienza ed energia, che è stato trasformato in charm. La tonalità champagne, sofisticata e luminosa, esalta l’incarnato. Il nero, emblema della sensualità, è il simbolo della seduzione per eccellenza. Anche i tagli di alcuni capi sono stati cambiati per essere più vicini alla personalità dell’artista.



Jennifer Lopez, inoltre, ha personalizzato ulteriormente la campagna Intimissimi inserendo il singolo omonimo dell’atteso nuovo album, a testimonianza del suo totale coinvolgimento nel progetto: è così che “This Is Me… Now” è diventato anche il nome della collezione. Creazioni che trasmettono la sua concezione di evoluzione e forza interiore attraverso una lingerie che esprime una raffinatezza moderna e un’idea di emancipazione, per ispirare ogni donna a esprimere la propria femminilità, il proprio fascino e la propria sensualità.



Una collezione, dunque, che celebra l’essenza di ogni donna e che sottolinea l’impegno inclusivo di Intimissimi nel creare capi adatti a tutte le fisicità. Realizzata con la massima cura, si compone di tessuti pregiati come la seta, arricchita da ricami e ricercati pizzi preziosi, ispirati ai famosi chantilly francesi tipici di inizio Novecento, che aggiungono un tocco di lusso e testimoniano l’eccellenza del marchio nell’arte della creazione. A completarla, top e accessori con strass, che riportano alla mente la preziosità dei gioielli e dei cristalli. Per il lancio, sono stati organizzati eventi nei principali flagship store del brand in contemporanea in venti Paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Francia, Cina, Giappone, Hong Kong.