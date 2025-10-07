Kylie Jenner, la manicure d'autunno con unghie stiletto e smalto bianco

Manicure autunno 2025, Kylie Jenner con unghie a stiletto e bianco ottico
© IPA | Kylie Jenner alla Fashion Week di Parigi ospite della sfilata di Tom Ford
Da un'impeccabile "Deep French" al total white: tra le tendenze del momento, un ritorno (sicuro) al passato ma con un mood più grintoso
Tre look di Kylie Jenner alla Fashion Week di Parigi © IPA
Arriva da Kylie Jenner, ospite alle sfilate della Fashion Week di Parigi, l'ultima ispirazione in fatto di manicure che potrebbe dettare la linea in questo autunno. Dopo l'esagerato rosa Barbie che ha infiammato i social nel bel mezzo di settembre, la celeb è poi passata a un'impeccabile "Deep French" e, infine, a un total white ottico.
La 28enne imprenditrice e socialite californiana, sorellina minore di Kendall Jenner e Kim Kardashian (e di altri sei tra fratelli e sorelle frutto di altre relazioni dei suoi genitori), ha brillato nelle notti da sogno parigine e nel front row degli show con i suoi look audaci. Gli occhi sono stati tutti anche per le sue lunghe unghie a stiletto, che hanno rilanciato un trend molto seguito alla fine degli anni Novanta e proposto ora con nuove versioni.
Oltre alla variante rosa neutro per la base e bianco brillante sulla "linea del sorriso" (la linea bianca dipinta tra il letto ungueale e la punta dell'unghia), Kylie Jenner ha scelto anche un bianco ottico applicato su tutta l'unghia, dal mood grintoso. Ennesima variante dello stile più classico, come visto per l'American manicure, molto amata dalle star, al top tra le tendenze già negli scorsi mesi.
