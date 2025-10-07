Kylie Jenner, la manicure d'autunno con unghie stiletto e smalto bianco

La 28enne imprenditrice e socialite californiana, sorellina minore di Kendall Jenner e Kim Kardashian (e di altri sei tra fratelli e sorelle frutto di altre relazioni dei suoi genitori), ha brillato nelle notti da sogno parigine e nel front row degli show con i suoi look audaci. Gli occhi sono stati tutti anche per le sue lunghe unghie a stiletto, che hanno rilanciato un trend molto seguito alla fine degli anni Novanta e proposto ora con nuove versioni.