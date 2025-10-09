I jeans: come indossarli in autunno, come li abbinano le star

Jeans d'autunno, come li indossano le star tra sfilate e street style
© IPA | Charlotte di Monaco
© IPA | Charlotte di Monaco
"Must have" amatissimi e versatili, dal mood basic o casual chic, scelti bene danno grinta allo stile e carattere al look
Come indossare i jeans? Le ispirazioni da Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Charlotte di Monaco, Julia Roberts e Hailey Bieber © IPA
Come abbinare i jeans in autunno? Il capo più "democratico" non conosce crisi. Tra i "must have" più amati - e versatili - del guardaroba, stanno vivendo una fase di grande spolvero in questo inizio di ottobre, grazie allo street style e alla miriade di spunti arrivati dalle star, che li hanno indossati anche in occasione delle ultime Fashion Week tra Milano e Parigi.
Sono gli straight-leg, i jeans a gamba dritta. Valorizzano ogni tipo di fisico perché enfatizzano la silhouette adattandosi alle diverse corporature. Anche i wide-leg e i flare, i modelli a gamba larga e a zampa, aiutano a bilanciare le proporzioni, allungando le gambe e dando equilibrio. Guardando invece al comfort, rilassati e un po' grunge, i jeans più comodi risultano essere quelli a vita alta, che possono attenuare visivamente la zona della pancia e slanciano la figura, dando anche un effetto allungato e snellente, come i bootcut.
Vestibilità aderente su fianchi e cosce, e una leggera svasatura dal ginocchio verso la caviglia. Il termine "bootcut" deriva dal fatto che il taglio leggermente più ampio alla caviglia permette di indossarli comodamente con stivali, e il loro design crea una silhouette armonica e allungata, grazie anche alla possibilità di indossare tacchi alti nascosti all'interno della svasatura.
Tutto sta nel saperli “interpretare”. Le star portano i jeans con trench e micro giacche di pelle, blazer over, camicie maschili, maglioni avvolgenti e t-shirt, tacchi altissimi e ballerine. Vanno per la maggiore chiari e leggermente slavati ma quelli scuri come il nero, il blu navy e il grigio minimizzano le imperfezioni e creano un'illusione di verticalità. Dal tocco basico o casual chic, scelti in maniera appropriata danno grinta allo stile e una sferzata di personalità al look.
© IPA | Charlotte di Monaco
© IPA | Charlotte di Monaco