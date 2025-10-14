Be Bald Day, dal principe William a Dwayne Johnson: i calvi e sexy

Dal principe William a Dwayne Johnson: i calvi e sexy
© IPA | Il principe William
Si celebra ogni 14 ottobre il “Pride” dei senza capelli, per promuovere accettazione, autostima e vicinanza verso quanti li perdono a causa delle malattie
Dwayne Johnson, il principe William, Jason Statham, Stanley Tucci © IPA
Il principe William potrebbe aggiudicarsi il primato per il terzo anno di fila. Parliamo del titolo di uomo più sexy del mondo, che lo vedrebbe anche in ottima compagnia. L’argomento risulta, infatti, essere perfettamente attinente alla giornata che si celebra ogni 14 ottobre, il Be Bald and Be Free Day, dedicata all’orgoglio di essere senza capelli.
Si tratta di una ricorrenza nata per celebrare la testa perfettamente rasata, la calvizie parziale o totale, dovuta a cause fisiologiche o frutto di libera scelta. In ogni caso, da portare con fierezza. Un vero e proprio “Pride”, all’insegna della consapevolezza e dell’autostima. E le ragioni sono presto spiegate.
La calvizie trasmette sicurezza perché viene generalmente associata alla maturità, al senso di responsabilità e protezione. Guardando alle star del cinema e alle celebs, il pensiero va a Dwayne Johnson, Jason Statham, Channing Tatum, Stanley Tucci. Uomini ritenuti di grande fascino e sensualità, dal momento in cui una testa senza capelli mette maggiormente in risalto i lineamenti mascolini del viso. Tutt’altra parrocchia rispetto, quindi, a capelloni e addicted del trapianto di capelli.
Per onorare questa particolare ricorrenza, si possono condividere selfie, supportare organizzazioni no-profit che si occupano di calvizie o partecipare a eventi a tema per promuovere l'accettazione di sé. La ricorrenza mira, inoltre, a sensibilizzare e a promuovere vicinanza nei confronti di quanti si trovano ad affrontare la perdita di capelli anche a causa di malattie come il cancro.
