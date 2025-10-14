Be Bald Day, dal principe William a Dwayne Johnson: i calvi e sexy

La calvizie trasmette sicurezza perché viene generalmente associata alla maturità, al senso di responsabilità e protezione. Guardando alle star del cinema e alle celebs, il pensiero va a Dwayne Johnson, Jason Statham, Channing Tatum, Stanley Tucci. Uomini ritenuti di grande fascino e sensualità, dal momento in cui una testa senza capelli mette maggiormente in risalto i lineamenti mascolini del viso. Tutt’altra parrocchia rispetto, quindi, a capelloni e addicted del trapianto di capelli.