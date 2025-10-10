Gwyneth Paltrow senza make up: come avere una pelle perfetta a 50 anni

La regina del beauty. Gwyneth Paltrow è tra le star antesignane della promozione di una bellezza che integra benessere fisico, mentale e spirituale. Ospite recentemente alla Fashion Week di Milano per Gucci, per il lancio della collezione di debutto di Demna e per l'evento show dedicato alla premiere del film "The Tiger", l'attrice, artista e imprenditrice statunitense porta splendidamente i suoi 53 anni, da poco compiuti. E il perché lo ha rivelato lei stessa.