Gwyneth Paltrow senza make up: come avere una pelle perfetta a 50 anni

Moda, Gwyneth Paltrow e quel suo stile “basic chic”
L’attrice e imprenditrice, più di nove milioni di follower solo su Instagram, ha rivelato gli step della sua routine wellness
Gwyneth Paltrow in uno scatto al naturale, senza trucco, su Instragram e a Milano per la premiere del film di Gucci "The Tiger" © IPA
La regina del beauty. Gwyneth Paltrow è tra le star antesignane della promozione di una bellezza che integra benessere fisico, mentale e spirituale. Ospite recentemente alla Fashion Week di Milano per Gucci, per il lancio della collezione di debutto di Demna e per l'evento show dedicato alla premiere del film "The Tiger", l'attrice, artista e imprenditrice statunitense porta splendidamente i suoi 53 anni, da poco compiuti. E il perché lo ha rivelato lei stessa.
Fresca anche del lancio della sua prima mini collezione di moda ispirata a sé stessa, presentata a New York, l'inarrestabile star non è nuova infatti a dispensare sui social consigli e beauty tips, come quelli dedicati alla sua routine wellness, che la fa apparire raggiante anche senza trucco.
Punto di partenza, è il sonno. L'attrice - più di nove milioni di follower solo sul suo profilo ufficiale su Instagram - dorme con mascherina e mouth tape, il cerotto che va a sigillare le labbra per favorire la respirazione dal naso. Appena sveglia, si dedica all'igiene orale passando sulla lingua il raschietto, come prevede la pratica Ayurveda. Da qui, procede lavando il viso con un detergente esfoliante.
Palestra, sauna, doccia e uno smoothie proteico. Premio Oscar e imprenditrice, non menziona direttamente l'uso di sieri, creme viso e contorno occhi, ma un alleato fondamentale e irrinunciabile per lei è la protezione solare 50.
