Durante la diretta Instagram Gwyneth Paltrow ha rivelato: "L'ho utilizzato. A volte con successo, altre no", spegando poi quando è successo: "Quando ho compiuto 40 anni, ho avuto una crisi di mezz'età e ho cominciato a sottopormi a quelle iniezioni, è stato terribile. Si è trattato di uno sbaglio, che per fortuna non si è rivelato permanente. Adesso uso un altro farmaco".

L'attrice ha ricevuto molti complimenti per la sua pelle e quando un follower le ha chiesto i segreti per averla sempre impeccabile, la star ha speigato: "Sto molto attenta alla mia skin care. Ci tengo a non sembrare diversa da ciò che sono realmente. Mi piacciono i massaggi, i drenaggi linfatici, che sono molto meglio dei laser".

L'invecchiamento femminile

Anche in questa occasione Gwyneth Paltrow ha sottolineato di come sia difficile per le donne accettare il tempo che passa per la pressione che devono affrontare: “Le donne subiscono i giudizi molto più degli uomini. L’idea che le donne possano rimanere sempre identiche col passare degli anni è assurda". "Vogliamo invecchiare!", ha spiegato, aggiungendo "Per me, la bellezza significa approfondire la felicità invece di cercare di inseguire la giovinezza. Noi donne dovremmo dare l'esempio su come sia possibile rimanere in salute e invecchiare al meglio, specialmente per le nuove generazioni".