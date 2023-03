Gwyneth Paltrow vince la causa: per i giudici l'attrice non causò l'incidente sugli sci

Gwyneth Paltrow ha vinto la sua battaglia in tribunale per l'incidente sugli sci avvenuto nel 2016 in una stazione sciistica dello Utah.

Il verdetto della giuria è arrivato in un'aula di tribunale gremita a Park City. La giuria ha respinto la denuncia di un ottico optometrista in pensione, che aveva fatto causa all'attrice per le ferite riportate quando i due si erano scontrati su una pista per principianti della stazione sciistica di Deer Valley. La decisione arriva dopo otto giorni di testimonianze in aula trasmesse in diretta streaming che hanno attirato pubblico di tutto il mondo.