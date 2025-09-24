Fashion Week, per il film di Gucci una parata di star di Hollywood

Con un evento speciale, a chiusura della prima giornata di sfilate, la maison fiorentina ha presentato un cortometraggio girato dal Premio Oscar Spike Jonze e Halina Reijn, con ritratti i look della collezione "Gucci: La Famiglia", appena lanciata. La storia di “The Tiger” vede come protagonista Barbara Gucci (interpretata sullo schermo da Demi Moore), a capo di Gucci International e presidente di Gucci California, che nel giorno del suo compleanno accoglie i figli e un ospite d’eccezione presso la residenza di famiglia. Dietro un’apparenza impeccabile, Barbara si divide tra mille ruoli: garante della reputazione aziendale, perfetta padrona di casa attenta a impressionare l’ospite d’onore e madre presente, il tutto cercando disperatamente di tenere la situazione sotto controllo. Quando la serata prende una piega inaspettata, la meticolosa facciata si incrina e minaccia di crollare, spingendo la famiglia a cercare un nuovo equilibrio.