Kate Middleton rilancia lo stile bon ton: abito midi e pied de poule

Kate Middleton e i bambini. Ha lasciato il segno l’ultimo look scelto dalla principessa del Galles per un’uscita pubblica speciale: la visita a un ente benefico che si occupa della salute mentale infantile. Messi da parte i tailleur e i tacchi da power dressing, Catherine ha indossato un abito midi in una fantasia classica che era caduta un po’ nel dimenticatoio. Per i royal watcher, un omaggio a Lady Diana, la sua indimenticata e indimenticabile suocera.