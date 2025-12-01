Kate Middleton rilancia lo stile bon ton: abito midi e pied de poule

Ha lasciato il segno il look della principessa del Galles per visitare un ente benefico che si occupa di salute mentale infantile. Un omaggio a Lady Diana
Londra, Kate Middleton in un abito pied de poule durante una visita ad Anna Freud, ente benefico per la salute mentale infantile © IPA
Kate Middleton e i bambini. Ha lasciato il segno l’ultimo look scelto dalla principessa del Galles per un’uscita pubblica speciale: la visita a un ente benefico che si occupa della salute mentale infantile. Messi da parte i tailleur e i tacchi da power dressing, Catherine ha indossato un abito midi in una fantasia classica che era caduta un po’ nel dimenticatoio. Per i royal watcher, un omaggio a Lady Diana, la sua indimenticata e indimenticabile suocera.
La principessa Catherine ha scelto un midi dress a manica lunga, con spacco nel retro, e cinturina in vita. Unico gioiello una coppia di orecchini, in coordinato con l’anello dono del principe William per il loro fidanzamento, uno zaffiro ovale circondato da diamanti appartenuto a Lady Diana. La manicure è sempre, rigorosamente, senza smalto. I lunghi capelli a onde bronde, suo signature look. A dare carattere all'outfit è la fantasia pied de poule dell’abito, già indossato da Kate nel dicembre 2022 per un evento all’università di Harvard, e che è tornato così alla ribalta.
Si tratta di un tessuto a navetta ottenuto grazie all'uso di filati in colore contrastante che va a formare un disegno caratteristico, che ricorda una sorta di zampa di gallina. Ha origini scozzesi, risalenti ai tessuti dei pastori dell’Ottocento. Divenne un simbolo di eleganza con l’adozione, negli anni Trenta del Novecento, da parte di re Edoardo VIII, che lo rese così popolare nell’alta società. Negli anni Quaranta Christian Dior lo lanciò a livello internazionale con il packaging del profumo Miss Dior, consacrandolo definitivamente alla moda e rendendolo un successo senza tempo.