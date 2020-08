Uomo, dallo smoking ai calzini: le cose che hai in comune col duca di Windsor

Uomo, moda e lifestyle: lo stile rivoluzionario di Edoardo VIII duca di Windsor Edoardo VIII duca di Windsor e sua moglie Wallis Simpson Afp 1 di 9 Edoardo VIII (con i calzini a righe) e sua moglie Wallis Simpson guardano in tv, da Parigi, l'incoronazione della regina Elisabetta il 2 giugno 1953 Afp 2 di 9 Edoardo era il figlio primogenito di Giorgio V del Regno Unito e di Mary di Teck, con lui nella foto Afp 3 di 9 Edoardo VIII e Wallis Simpson sposi con rito civile il 3 giugno 1937 Afp 4 di 9 I duchi di Windsor ospiti di una sfilata a Parigi nel 1963 Afp 5 di 9 I duchi di Windsor con i loro cani alla stazione di Parigi Saint-Lazare Afp 6 di 9 Ancora uno scatto a Parigi di Wallis Simpson ed Edoardo VIII, il cui nome completo era Edward Albert Christian George Andrew Patrick David Windsor Afp 7 di 9 Edoardo VIII duca di Windsor e sua moglie Wallis Simpson Afp 8 di 9 Un completo da cerimonia appartenuto al duca di Windsor e un abito da sera di Dior indossato dalla moglie Wallis Simpson Ansa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una figura piuttosto controversa, per le sue frequentazioni negli anni della Seconda guerra mondiale. Così come per la sua insofferenza all’etichetta di corte. Divenuto re d’Inghilterra alla morte di suo padre, Edoardo VIII provocò una crisi costituzionale chiedendo a un’americana pluridivorziata, Wallis Simpson, di sposarlo. Per lei, nel lontano 1936, rinunciò addirittura al trono. Ma c’è anche un’altra ragione per cui il duca di Windsor viene ancora ricordato: ha lasciato un segno indelebile nella moda e nel lifestyle…