Moda uomo, giacche estate 2020: due dritte per indossarle a pennello

Perfette per tornare al lavoro ma anche da indossare nel tempo libero. È il momento delle giacche leggere per l’estate. In lino o in cotone, la bella stagione le vuole comode e confortevoli, dal taglio sartoriale ma certo non rigido, che le rende così adatte tanto alle occasioni più formali quanto ai momenti di svago, come un aperitivo o una serata con gli amici. Ecco un paio di considerazioni da tenere presenti per la scelta del modello più adatto …

L.B.M. 1911 - SS 2020



MEGLIO IN TINTA UNITA O A FANTASIA? – L’arrivo dei primi caldi di stagione sono accompagnati da tessuti e materiali più leggeri e impalpabili, come il lino, il cotone, la seta. Le giacche estive hanno in genere colori più tenui: vanno sempre molto i toni pastello ma anche i classici neutri come il beige, l’avorio, il grigio molto chiaro, il bianco. Intramontabili le tinte unite, come anche il più tradizionale blu. Per le occasioni meno formali e il tempo libero si può osare con le fantasie, dalle più rassicuranti a righe e quadri a quelle in linea con i trend del periodo, come le stampe floreali ed esotiche.



COME SCEGLIERE LA TAGLIA GIUSTA – Quando si prova la giacca, va prestata molta attenzione al giro-spalla. Il tessuto non deve tirare ma neanche risultare troppo morbido. Deve seguire spalle e bicipiti e aderire perfettamente, senza stringere. Allacciato il primo bottone, va controllato anche il bavero, che deve scendere dritto, senza rigonfiamenti e gobbe.