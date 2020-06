Moda uomo estate 2020: come vestirsi per sembrare più magri

Ah, quei chiletti di troppo, eredità del lockdown… L’estate è alle porte, in tempi ‘normali’ avremmo parlato di prova costume. Ma siamo reduci da una quarantena dovuta a una pandemia per cui meritiamo una certa comprensione, soprattutto in questa fase di ripresa. In attesa, allora, di ritrovare al più presto la propria forma ottimale, gli outfit del periodo, con i loro tessuti leggeri , i colori chiari e le fantasie ‘optical’ sembrano proprio venire in soccorso. Ecco, quindi, su cosa fare leva per dare l’impressione di vestire una taglia in meno e sembrare più magri…

LO STILE CHE ‘AIUTA’ - Iniziamo subito dicendo che il guardaroba estivo, da questo punto di vista, ci è amico: via libera a tessuti leggeri, come lino, cotone, seta per le camicie (meglio le regular o classic fit), i pantaloni, le giacche. Queste ultime, meglio prediligerle strutturate, se il corpo non è tonico: ‘sostengono’ meglio. Idem per i pantaloni: preferiteli in cotone e dal taglio definito, come quelli a sigaretta. In generale, meglio vestire colori chiari, vale anche per i jeans. Negli accostamenti, invece, le tonalità scure premiano con le righe verticali, perché contribuiscono a creare un effetto ‘snellente’. Consigliatissimo, per la stessa ragione, indossare le bretelle al posto della cintura.