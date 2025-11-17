Isole Falkland, rimosse le targhe dedicate all'ex principe Andrea

Le Isole Falkland hanno rimosso tutte le targhe e le intitolazioni legate all'ex principe Andrea, un tempo figura molto presente nell'arcipelago per il suo ruolo nella guerra del 1982 e per successive cerimonie ufficiali. Le autorità locali, infatti, hanno confermato l'eliminazione dei pannelli commemorativi da edifici pubblici e infrastrutture inaugurate negli anni dall'allora duca di York e fratello di re Carlo III, decisione che segue la sua uscita dalla vita ufficiale dopo lo scandalo legato al finanziere americano Jeffrey Epstein. Le iniziative di rimozione interessano diverse strutture dell'arcipelago e si affiancano a richieste analoghe avanzate nel Regno Unito, dove alcune comunità hanno avviato procedure per modificare intitolazioni considerate ormai imbarazzanti.