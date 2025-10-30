Gb, Re Carlo avvia il processo per togliere i titoli al principe Andrea

Re Carlo III ha dato avvio al processo per revocare i titoli al principe Andrea, il fratello minore travolto negli ultimi anni da gravi scandali, tra cui i rapporti con l'imprenditore statunitense Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali e morto in circostanze controverse. A rendere nota la decisione è stato Buckingham Palace, confermando che si tratta di un passo "formale" volto a ridefinire lo status del duca di York all'interno della famiglia reale. D'ora in avanti, Andrea sarà indicato semplicemente come Andrew Mountbatten-Windsor, e dovrà rinunciare ai privilegi e ai titoli che lo legavano all'istituzione monarchica. Inoltre dovrà lasciare la dimora di Royal Lodge a Windsor per trasferirsi in "alloggi privati".