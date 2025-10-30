Gb, Re Carlo avvia il processo per togliere i titoli al principe Andrea

D'ora in avanti, sarà indicato semplicemente come Andrew Mountbatten-Windsor, e dovrà rinunciare ai privilegi che lo legavano all'istituzione monarchica. Inoltre dovrà lasciare la dimora di Royal Lodge a Windsor
© Ansa
Re Carlo III ha dato avvio al processo per revocare i titoli al principe Andrea, il fratello minore travolto negli ultimi anni da gravi scandali, tra cui i rapporti con l'imprenditore statunitense Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali e morto in circostanze controverse. A rendere nota la decisione è stato Buckingham Palace, confermando che si tratta di un passo "formale" volto a ridefinire lo status del duca di York all'interno della famiglia reale. D'ora in avanti, Andrea sarà indicato semplicemente come Andrew Mountbatten-Windsor, e dovrà rinunciare ai privilegi e ai titoli che lo legavano all'istituzione monarchica. Inoltre dovrà lasciare la dimora di Royal Lodge a Windsor per trasferirsi in "alloggi privati".
La scelta di re Carlo segna una nuova tappa nel processo di distanziamento del principe dalle funzioni ufficiali della Casa Reale, già sospese nel 2019 dopo l'emergere delle accuse legate al caso Epstein. Secondo quanto comunicato dal Palazzo, Andrea dovrà inoltre lasciare la residenza di Royal Lodge, situata nei pressi del castello di Windsor, dove risiedeva da anni. L'annuncio conferma la linea di rigore adottata dal sovrano inglese sin dall'inizio del suo regno, tesa a preservare l'immagine della monarchia britannica e a ridurre l'impatto degli scandali che hanno coinvolto alcuni membri della famiglia.