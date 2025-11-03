Re Carlo rimuove anche l'ultimo titolo militare al principe Andrea

Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, il ministro John Healey ha dichiarato che l’esecutivo "sta lavorando per rimuovere" il grado di viceammiraglio conferito ad Andrea Mountbatten-Windsor su richiesta esplicita del sovrano. "Questa è una mossa giusta, è ciò che il Re ci ha indicato di fare e ci stiamo lavorando al momento", ha detto Healey, sottolineando la piena collaborazione tra governo e Buckingham Palace. L’obiettivo è dare seguito a una scelta definita necessaria per tutelare la credibilità dell’istituzione reale.