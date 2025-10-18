Logo Tgcom24
Gb, il principe Andrea rinuncia al titolo reale

La notizia, diffusa da Buckingham Palace, si inserisce nel contesto dello scandalo legato alla sua amicizia con Jeffrey Epstein

di Adele Costantini
18 Ott 2025 - 15:12
01:27 

Il principe Andrea d'Inghilterra, travolto dagli scandali, ha annunciato che rinuncerà al titolo reale di duca di York. La notizia viene data in una dichiarazione del principe Andrea diffusa da Buckingham Palace e si inserisce nel contesto dello scandalo legato alla sua amicizia con Jeffrey Epstein. Il fratello minore di re Carlo III ha dichiarato che lui e la famiglia reale hanno deciso che "le continue accuse nei miei confronti distraggono dall'operato di Sua Maestà e della famiglia reale".