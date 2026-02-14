Cnn: Bannon corteggiava Epstein per "abbattere" Papa Francesco

Stando a quando riferisce Cnn, nei messaggi scambiati con Epstein, Steve Bannon fa riferimento a "In the Closet of the Vatican", un libro del 2019 del giornalista francese Frédéric Martel, secondo il quale gran parte del clero è gay e collegando tale aspetto agli scandali di abusi sessuali che hanno coinvolto il Vaticano. Bannon ha mostrato interesse nel trasformare il libro in film, proponendo Epstein come produttore esecutivo. Non è chiaro quanto fosse seria la proposta, ma Martel ha dichiarato a Cnn di aver respinto la proposta, accusando Bannon di voler "strumentalizzare" il suo libro.