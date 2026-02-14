Cnn: Bannon corteggiava Epstein per "abbattere" Papa Francesco
Il messaggio dell'ex consigliere di Trump al finanziere nel giugno 2019: "Faremo cadere anche i Clinton, Xi e l'Ue"
© Ansa
Steve Bannon sperava di "abbattere" papa Francesco e ne discusse con Jeffrey Epstein. È quanto affermato dal media statuinitense Cnn, secondo il quale i messaggi scambiati tra i due nel 2019, parte dell'enorme quantità di documenti pubblicati dal Dipartimento di giustizia Usa, rivelano che Bannon corteggiò il finanziere nel tentativo di indebolire il Pontefice dopo aver lasciato la prima amministrazione Trump. Bannon, ricorda la Cnn, era stato molto critico nei confronti di Francesco, che considerava un oppositore della sua visione "sovranista". "Faremo cadere (Papa) Francesco - scrisse Bannon a Epstein nel giugno 2019 -. I Clinton, Xi, Francesco, l'Ue: dai, fratello".
Una persona "spregevole"
La visione sovranista della società di Bannon (una forma di nazionalismo populista) si scontrava apertamente con la figura di papa Francesco, definito "spregevole" (beneath contempt) dallo stesso ex stratega di Trump al quotidiano The Spectator.
Il riferimento agli scandali sessuali in Vaticano
Stando a quando riferisce Cnn, nei messaggi scambiati con Epstein, Steve Bannon fa riferimento a "In the Closet of the Vatican", un libro del 2019 del giornalista francese Frédéric Martel, secondo il quale gran parte del clero è gay e collegando tale aspetto agli scandali di abusi sessuali che hanno coinvolto il Vaticano. Bannon ha mostrato interesse nel trasformare il libro in film, proponendo Epstein come produttore esecutivo. Non è chiaro quanto fosse seria la proposta, ma Martel ha dichiarato a Cnn di aver respinto la proposta, accusando Bannon di voler "strumentalizzare" il suo libro.