Usa: caso Epstein, la responsabile legale di Goldman Sachs annuncia le sue dimissioni
Nelle mail scambiate col finanziere lo descriveva come un "fratello maggiore"
© Ansa
Kathy Ruemmler, avvocata di punta della banca d'investimento Goldman Sachs ed ex consigliera della Casa Bianca ai tempi del presidente Barack Obama, ha annunciato le sue dimissioni, dopo che alcune e-mail scambiate con Jeffrey Epstein hanno evidenziato uno stretto rapporto, in cui lei lo descriveva come un "fratello maggiore" e minimizzava i suoi crimini sessuali. Ruemmler ha fatto sapere in una nota che si sarebbe "dimessa dall'incarico di responsabile legale e consulente legale di Goldman Sachs a partire dal 30 giugno 2026". In una dichiarazione rilasciata prima delle sue dimissioni, un portavoce di Goldman Sachs ha affermato che Ruemmler "si pente di aver mai conosciuto" Epstein.