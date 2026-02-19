Caso Epstein, Bill Gates annulla la partecipazione al vertice sull'Ia in India

Bill Gates non sarà a Nuova Delhi, in India, per l'importante vertice sull'intelligenza artificiale. La decisione sarebbe dovuta alle nuove rivelazioni del caso Epstein: nei documenti rilasciati, infatti, il nome del fondatore di Microsoft appare menzionato più volte nei file dell'ex finanziere e molestatore sessuale. "Dopo un'attenta valutazione, e per garantire che l'attenzione rimanga sulle priorità chiave del vertice sull'intelligenza artificiale, Bill Gates non terrà il suo discorso", ha dichiarato la Fondazione Gates in un comunicato, aggiungendo che un altro alto funzionario del colosso informatico, il presidente delle sedi africane e indiane, parlerà al suo posto e ribadendo l'impegno dell'organizzazione nei programmi sanitari e di sviluppo in India.