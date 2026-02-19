Speciale Il caso Epstein
La decisione

Caso Epstein, Bill Gates annulla la partecipazione al vertice sull'Ia in India

Al posto del fondatore di Microsoft parlerà il presidente delle sedi africane e indiane della fondazione

19 Feb 2026 - 09:45
Heliogen, la startup di Bill Gates per salvare il pianeta © Facebook

Bill Gates non sarà a Nuova Delhi, in India, per l'importante vertice sull'intelligenza artificiale. La decisione sarebbe dovuta alle nuove rivelazioni del caso Epstein: nei documenti rilasciati, infatti, il nome del fondatore di Microsoft appare menzionato più volte nei file dell'ex finanziere e molestatore sessuale. "Dopo un'attenta valutazione, e per garantire che l'attenzione rimanga sulle priorità chiave del vertice sull'intelligenza artificiale, Bill Gates non terrà il suo discorso", ha dichiarato la Fondazione Gates in un comunicato, aggiungendo che un altro alto funzionario del colosso informatico, il presidente delle sedi africane e indiane, parlerà al suo posto e ribadendo l'impegno dell'organizzazione nei programmi sanitari e di sviluppo in India.

Al vertice di Nuova Delhi interverranno il primo ministro Narendra Modi e dirigenti del settore tecnologico per discutere opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale. Lo stesso Gates ha recentemente dichiarato di "rimpiangere ogni minuto" trascorso con Epstein, mentre l'ex moglie Melinda French Gates ha affermato che restano domande sul rapporto tra i due uomini.

